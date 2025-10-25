Ukrayna İçin Barış Sinyali... Rusya'dan Çarpıcı Açıklama!

Rusya lideri Putin’in temsilcisi Kirill Dmitriev, Trump ile planlanan ancak iptal edildiği açıklanan görüşmenin ileri bir tarihte yapılacağını duyurdu. Dmitriev, Ukrayna Savaşı’nda diplomatik çözümün yakın olduğunu söyledi.

Ukrayna'daki savaşın sonlandırılabileceğine ilişkin dikkat çekici bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, uzun süredir merakla beklenen Putin-Trump görüşmesinin ileri bir tarihte yapılacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ile Putin’in Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak Washington yönetiminin görüşmeyi uygun bulunmadığı gerekçesiyle iptal ettiği bildirilmişti.

'DİPLOMATİK ÇÖZÜME YAKINIZ'

Dmitriev, ABD merkezli CNN’e yaptığı açıklamada “Bu görüşme ertelendi, iptal edilmedi. Uygun koşullar oluştuğunda liderler bir araya gelecek” ifadelerini kullandı. Rus yetkili ayrıca Ukrayna’daki savaşın diplomatik çözümüne dair umut verici bir tablo çizdi: "Tüm zorluklara rağmen diplomatik çözüme hiç olmadığı kadar yakınız."

Kaynak: Haber Merkezi

Rusya - Ukrayna savaşı ABD Donald Trump Vladimir Putin
