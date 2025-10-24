Türkiye Gazze Görev Gücü'ne Katılacak mı? ABD'ye Göre İsrail Onayı Şart!

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazze Görev Gücü'ne dair yaptığı açıklamada "İsrail istemezse Türkiye giremez" dedi.

Gazze için imzalanan barış anlaşması kapsamında kurulacak görev gücüne kimlerin katılacağı tartışılmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'e düzenlediği ziyaret sırasında bu konuya ilişkin konuştu. Rubio, Görev Gücü'ne ancak İsrail'in kabul edeceği ülkelerin katılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze Görev Gücü'yle ilgili, "Çok katmanlı bir konu olduğu için kapsamlı müzakereler yapılıyor. Biz Gazze’ye bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız" demişti.

