Filistinlilere Zulmü Savundu! Ben-Gvir’den Tepki Çeken Paylaşım

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutuklulara yönelik sert ve insanlık dışı uygulamalarını sürdürdüğünü gösteren yeni bir paylaşımla uluslararası tepki çekti. Ketzıot Hapishanesi’nde çekildiği belirtilen görüntülerde, diz çökmüş halde bekletilen üç Filistinli esir yer alıyor.

“HAK ETTİKLERİ ŞEKİLDE YERDE OTURUYORLAR”

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere, “Hak ettikleri şekilde yerde oturtuluyorlar” notunu düşerek işkenceyi adeta savundu. Bakan, açıklamasında ayrıca, uzun süredir gündemde olan idam yasasının yeniden Meclis’e getirilmesi gerektiğini belirterek bu konudaki ısrarını yineledi.

ULUSLARARASI TEPKİLER ARTTI

Filistinli esirlerin temel haklardan mahrum bırakıldığı, kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki eleştiriler giderek artarken, Ben-Gvir’in paylaşımı uluslararası kamuoyunda büyük öfkeye yol açtı. İnsan hakları örgütleri, İsrail hükümetinin bu tür açıklamalarıyla “işkenceyi meşrulaştırdığını” ve uluslararası hukuk ihlali yaptığını vurguladı.

BEN-GVIR’İN SKANDAL GEÇMİŞİ

Göreve geldiği günden bu yana Filistinlilere yönelik sert söylemleri ve uygulamalarıyla bilinen Ben-Gvir, daha önce de cezaevlerinde yiyecek rasyonlarını azaltma, ziyaretleri kısıtlama ve ışıkları açık bırakma gibi cezalandırıcı kararlar almasıyla tepki toplamıştı. Son paylaşımla birlikte Ben-Gvir’in “nefret politikası”nı sürdürdüğü yorumları güçlendi.

