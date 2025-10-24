500 Yıl Sonra Bir İlk! Vatikan'da Tarihi Görüntüler: İngiliz Kralı, Papa İle Dua Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere Kralı 3’üncü Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Vatikan’a yaptıkları ziyaret kapsamında Sistina Şapeli’nde Papa 14’üncü Leo tarafından yönetilen ayine katıldı. Bu ziyaret, yaklaşık 500 yıl aradan sonra bir İngiltere Kralı ile bir Papa’nın aynı ayinde dua ettiği tarihi bir an olarak kayıtlara geçti.

Ayin boyunca Latince ilahiler seslendirilirken, İngilizce dualar da okundu. Papa Leo, ayini Anglikan Başpiskoposu Stephen Cottrell ile birlikte yönetti. Sistina Şapeli Korosu ve iki kraliyet korosu, ayine eşlik ederek özel bir atmosfer oluşturdu.

KRAL İÇİN ÖZEL KOLTUK

Ayinde, Charles’a bazilikada özel bir koltuk tahsis edildi. Üzerinde kraliyet arması ve “Ut Unum Sint” (Bir olsunlar) yazısı bulunan bu koltuğun, kral ve halefleri için daima bazilikada kalacağı yetkililer tarafından açıklandı.

Papa Leo, Kral Charles’a “Kraliyet Kardeşlik Üyesi” unvanının verilmesini onayladı. Buckingham Sarayı ise Papa Leo’nun Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli için “Papalık Kardeşlik Üyesi” unvanı ve “Bath Nişanı Büyük Haç Şövalyesi” derecesinin verildiğini duyurdu.

TARİHİ ARKA PLAN

Bu ziyaret, İngiltere’nin Katolik Kilisesi ile geçmişte yaşadığı gerilimi de hatırlattı. İngiltere Kralı 8’inci Henry, evliliğini feshetme talebi reddedilince 1534 yılında Katolik Kilisesi’nden ayrılmıştı.

