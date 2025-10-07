Vatikan Duyurdu: Papa’dan Tarihi Ziyaret… İlk Yurt Dışı Durağı Türkiye Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, göreve başlamasının ardından ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirecek.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni tarafından yapılan yazılı açıklamada, Papa 14. Leo’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dini otoritelerin davetine icabetle 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Papa’nın, temasları kapsamında Ankara ve İstanbul’da resmi görüşmeler yapması, ayrıca dini liderlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

İZNİK KONSİLİ'NİN 1700. YILI ANISINA İZNİK ZİYARETİ

Ziyaretin en dikkat çekici duraklarından biri ise tarihi İznik olacak. Papa, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı dolayısıyla İznik’i de ziyaret edecek. Konsil, 325 yılında burada toplanmış ve Hristiyan doktrininin şekillenmesinde önemli rol oynamıştı.

Bu kapsamda Papa’nın, hem tarihi mirasa saygı hem de dinler arası diyalog mesajı vermesi bekleniyor.

TÜRKİYE’DEN SONRA LÜBNAN’A GEÇECEK

Bruni, Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretinin ardından 30 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Lübnan'a da resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Kaynak: DHA