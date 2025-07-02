Emine Erdoğan ve Papa 14. Leo ile Bir Araya Geldi: Dikkat Çeken 'Gazze' Çağrısı

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Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde gerçekleşen ‘Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çoktaraflılık’ başlıklı etkinlikte konuşmak üzere Vatikan’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Vatikan Apostolik Sarayı’nda Papa 14’üncü Leo ile de bir görüşme yaptı.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Gazze’deki son durum, iklim değişikliğine karşı mücadele çabaları, İslamofobi ve ırkçılığa karşı mücadele ile ailenin toplumdaki varlığının önemi konuları ele alındı.

'HRİSTİYAN DÜNYASI GAZZE'YE DAHA GÜR SESLE DESTEK ÇIKMALI’

Görüşmede, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze’de yaşanan insanlık dramının üzerinde durulurken, Emine Erdoğan, Papa’ya kalıcı ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması için Hristiyan dünyasının daha gür bir sesle destek olmasının önemini belirtti.

Emine Erdoğan, Filistin’de kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi, Filistin Devleti’ni resmen tanıyan ülkelerin sayısının artırılmasının önemini aktardı. Emine Erdoğan görüşmede, söz konusu bölgede yaşayan, kiliseleri ve cemaatleri sürekli tehdit altında bulunan Hristiyanların da artık huzur bulması gerektiğini Papa’ya söyledi.

Papa 14’üncü Leo’nun da Emine Erdoğan’a, Vatikan’ın uzun yıllardır Orta Doğu'daki çözümün bir parçası olma ilkesine göre hareket ettiğini ilettiği ve Vatikan’ın da Filistin de iki devletli bir çözüm ve barışı desteklediğini söylediği öğrenildi.

PAPA’YA ‘SIFIR ATIK’ HAREKETİNE DESTEK DAVETİ

Görüşmede Emine Erdoğan, uluslararası toplumun bugün pek çok hayati sınamayla karşı karşıya olduğunu belirterek, bunlardan birinin de iklim değişikliğiyle mücadele olduğunu hatırlattı. Emine Erdoğan, kendisinin de kişisel olarak öncelik verdiği iklim değişikliği konusunda Türkiye’de başlattıkları ‘Sıfır Atık’ hareketinden Papa’ya bahsetti. İklim değişikliğiyle mücadele meselesinin, Vatikan’la Türkiye arasında güçlü bir iş birliği potansiyeli taşıdığına inandığını aktaran Emine Erdoğan, Papa 14’üncü Leo’ya bugün Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde kurumsallaşan ‘Sıfır Atık Hareketi’ne destek vermesinin önemli olduğunu vurguladı. Papa 14’üncü Leo’nun da buna karşılık, “Kesinlikle birlikte çalışma yolları bulmalıyız” dediği öğrenildi.

İSLAMOFOBİ VE IRKÇILIĞA KARŞI ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Görüşmede; İslam düşmanlığı, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün endişe verici bir artış gösterdiğine de dikkati çeken Emine Erdoğan, bu eğilimlerin, sadece yöneldikleri hedef grup bakımından değil, toplumun tüm kesimleri için tehlike oluşturduğunu vurguladı. Emine Erdoğan, bu konudaki çabaların ortak bir irade etrafında birleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Emine Erdoğan, Türkiye’nin, farklı inanç ve kültürlerin yüzyıllardır bir arada, barış içinde yaşadığı bir coğrafya olduğuna işaret ederek, Hristiyan toplulukların Türkiye’nin zengin mozaiğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dini azınlık gruplarının sorunlarına özel bir hassasiyetle yaklaştığını ifade eden Erdoğan, azınlık vakıflarının taşınmaz mülkleri konusunda yaşanan sorunları, mevzuat değişikliği yaparak azınlıkların lehine çözüme kavuşturulduğunu da kaydetti.

‘TÜRKİYE, ORTA DOĞU’DA BARIŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR SES’

Papa 14’üncü Leo’nun görüşmede Emine Erdoğan’a, Orta Doğu'da çok fazla grubun Hristiyanların haklarına saygı duymadığını, Türkiye'de Hristiyanların ve başka azınlıkların haklarının korunmasının bir model oluşturduğunu söylediği öğrenildi. Papa’nın, ‘Türkiye, bu açıdan Orta Doğu'da barış için önemli bir ses’ dediği kaydedildi.

PAPA KASIM SONU TÜRKİYE'YE GELEBİLİR

Papa 14 ‘üncü Leo’nun, Emine Erdoğan’a; Papa olarak ilk yurt dışı ziyaretlerinden birini Türkiye'ye gerçekleştirmek isteğini de aktardığı ve Türkiye ile Vatikan’dan yetkililerin bunun üzerine çalıştığını ve kasım sonu için planlama yapıldığını söylediği belirtildi. Papa’nın bu yılın İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “Türkiye, Hristiyanlar için önemli bir ülke ama aynı zamanda barışı inşa etme açısından önemli bir özgün köprü vazifesi görüyor ve önemli bir rol oynuyor” ifadelerini kullandığı bildirildi.

AİLEYE YÖNELİK TEHDİTLERE KARŞI ORTAK DURUŞ ÇAĞRISI

Görüşmede ayrıca, Emine Erdoğan ve Papa, aile konularının da önemini ele aldı. Ailenin, toplumsal huzurun anahtarı olduğu ve aslında bugün öne çıkan bireycilik, yalnızlık gibi birçok sorunda çözüm olabileceği üzerinde duruldu. Görüşmede, iki inançta da ailenin önemli bir değer ve yere sahip olduğunun altı çizilirken, aile değerlerini ifsat etmek isteyen küresel tehditlere karşı tüm semavi dinlerin ortak bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulandı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Emine Erdoğan, Papa 14’üncü Leo ile görüşmesinde sosyal medya platformlarındaki hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde gerçekleşecek ‘Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çoktaraflılık’ Programına katılmak üzere ziyaret ettiğim Vatikan’da, Katolik Dünyasının Ruhani Lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, görüşmede gündeme gelen konulara da değinen Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

“Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen ‘Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik ve Çoktaraflılık’ programına katılmak üzere ziyaret ettiğim Vatikan’da, Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Görüşmemizde önceliğimiz, Gazze’de süregelen insanlık dramı oldu.

Kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve insani yardımların eksiksiz ulaştırılabilmesi adına, Hristiyan dünyasının daha güçlü bir duruş sergilemesinin taşıdığı hayati öneme dair görüş paylaşımında bulunduk. Vatikan’ın, Filistin’de adil ve sürdürülebilir barışın temeli olan iki devletli çözümü desteklemesini memnuniyetle karşıladığımı ifade ettim.

Sayın Papa 14’üncü Leo ile ayrıca küresel çevre hareketimizin temel taşlarından biri olan ‘Sıfır Atık’ yaklaşımını ele aldık. İklim krizinin, inanç ve coğrafya fark etmeksizin tüm insanlığın ortak meselesi olduğunda hemfikiriz. Bu çerçevede, Türkiye ve Vatikan arasında iklim değişikliği ile mücadelede güçlü bir iş birliği potansiyeli olduğunu belirttim. Ortak çalışma alanlarımızı değerlendirdik. Nazik ev sahipliği için Saygıdeğer Papa 14’üncü Leo’ya şükranlarımı sunuyor; üstlendiği bu tarihi sorumluluğun Katolik alemi ve tüm insanlık için hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum.”

Kaynak: DHA