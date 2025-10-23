Ticaret Savaşında Yeni Perde: Trump ve Şi Cinping Bir Araya Geliyor, Tarih Belli Oldu

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 30 Ekim’de Güney Kore’deki APEC Zirvesi’nde bir araya gelecek. Trump, “çok adil” ve “çok güçlü bir ticaret anlaşması” hedeflediklerini söyledi. Anlaşma olmazsa 1 Kasım’dan itibaren Çin’e yüzde 100 ek vergi uygulanacak.

Son Güncelleme:
Ticaret Savaşında Yeni Perde: Trump ve Şi Cinping Bir Araya Geliyor, Tarih Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Asya turu kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 30 Ekim Perşembe günü Güney Kore’de görüşeceğini açıkladı. Leavitt, düzenlediği basın brifinginde iki lider arasında yapılacak zirvenin Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında gerçekleşeceğini belirtti.

APEC ZİRVESİNDE KRİTİK GÖRÜŞME

Leavitt, Trump’ın Güney Kore’de düzenlenecek APEC Zirvesi’ne katılacağını ve bu kapsamda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili bir görüşme gerçekleştireceğini ifade etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra küresel ekonomik istikrarın da gündeme gelmesi bekleniyor.

Ticaret Savaşında Yeni Perde: Trump ve Şi Cinping Bir Araya Geliyor, Tarih Belli Oldu - Resim : 1
Donald Trump

TRUMP ANLAŞMA KONUSUNDA UMUTLU

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Çin ile “çok adil” bir anlaşmaya varacaklarını ve “çok güçlü bir ticaret anlaşması” imzalayacaklarını düşündüğünü söylemişti. Beyaz Saray’da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile yaptığı görüşmede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Çin’in ABD’ye karşı “çok saygılı davrandığını” ve “gümrük vergileri olarak muazzam miktarda para ödediklerini” dile getirmişti.

‘İYİ OLACAK BİR ŞEY ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ’

Trump, Şi Cinping ile Güney Kore’de yapacağı görüşmenin ardından iki ülke arasında önemli adımlar atılabileceğine işaret ederek, “her iki ülke için de iyi olacak bir şey üzerinde çalışacaklarını” söyledi. Trump, “Güney Kore'den ayrıldığımızda, bu yanlış olabilir ama, çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacağımızı düşünüyorum. İkimiz de mutlu olacağız.” ifadelerini kullandı.

Ticaret Savaşında Yeni Perde: Trump ve Şi Cinping Bir Araya Geliyor, Tarih Belli Oldu - Resim : 2
Donald Trump’ın ve Şi Cinping ile 30 Ekim bir araya gelecek

TRUMP’TAN 1 KASIM UYARISI

ABD Başkanı, anlaşmaya varılamaması halinde Çin’e 1 Kasım itibarıyla yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulanacağını hatırlattı. Trump, “Bence bir anlaşma yapacağız. Bizi nadir toprak elementleriyle tehdit ettiler, ben de onları tarifelerle tehdit ettim, ama onları ayrıca başka birçok şeyle de tehdit edebilirim, mesela uçaklarla. Çünkü uçakları için parça bulamıyorlar” sözleriyle ticaret görüşmelerine dair kararlılığını vurguladı.

TRUMP’TAN ÇİN’E ZİYARET SİNYALİ

Donald Trump ayrıca Çin’e davet edildiğini belirterek, gelecek yılın başlarında bu ülkeyi ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.

Trump Çark Etti! Çin’le Ticarette 'Adil Anlaşma' MesajıTrump Çark Etti! Çin’le Ticarette 'Adil Anlaşma' MesajıDünya
ABD Başkanı Trump Resmen Duyurdu! Çin Lideri ile Görüşmenin Tarihi Belli OlduABD Başkanı Trump Resmen Duyurdu! Çin Lideri ile Görüşmenin Tarihi Belli OlduDünya

Etiketler
Donald Trump Çin ABD
Son Güncelleme:
Türkiye ve 19 Ülkeden İsrail’in Batı Şeria Planına Tepki Türkiye ve 19 Ülkeden İsrail’in Batı Şeria Planına Tepki
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
İsrail Yine Ateşkesi İhlal Etti! Lübnan'ı Vurdu İsrail Lübnan'ı Vurdu
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları Çalıyor Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları Çalıyor
Merkez Bankası Ekim Ayı Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Ekim Ayı Faiz Kararını Açıkladı
Yeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyası Yasta Yeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyası Yasta
CHP'nin Bayrampaşa İtirazına Ret: Tarih Belli Oldu, Seçimler Yenilenecek CHP'nin Bayrampaşa İtirazına Ret: Tarih Belli Oldu, Seçimler Yenilenecek
Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi! Asgari Ücretin 9 Katına Çıkacak Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi