Rus Uçakları Litvanya Hava Sahasına Girdi

Litvanya Savunma Bakanlığı, iki Rus savaş uçağının ülke hava sahasına 18 saniye boyunca girdiğini açıkladı. Olay üzerine NATO görevi kapsamında İspanya’ya ait iki savaş uçağı devriye için havalandı.

Litvanya Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait iki savaş uçağının ülkenin hava sahasını 18 saniye boyunca ihlal ettiğini açıkladı. Olayın ardından NATO Hava Polisliği kapsamında İspanya’ya ait iki Eurofighter Typhoon uçağı devriye için havalandı.

AVRUPA'NIN DOĞUSUNDA GERİLİM YENİDEN YÜKSELDİ

Polonya, Romanya ve Estonya hava sahalarının da Rusya’ya ait insansız hava araçları tarafından ihlal edilmesi sonrası Avrupa'nın doğu kanadında tansiyon artmıştı. Litvanya’da yaşanan son ihlal, bu gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Litvanya Savunma Bakanlığı’na göre olay, yerel saatle 18.00 civarında, ülkenin güneybatısındaki Kybartai kasabası yakınlarında meydana geldi. İhlali gerçekleştiren uçaklardan biri SU-30, diğeri ise IL-78 yakıt ikmal uçağıydı. Bakanlık, uçakların Kaliningrad üzerinden Baltık Denizi kıyısında tatbikat yaptıklarını açıkladı.

NATO HAVA KUVVETLERİ DEVRİYE GÖREVİ BAŞLATTI

Ülke topraklarına yaklaşık 700 metre giren uçaklar 18 saniye boyunca Litvanya hava sahasını ihlal etti. Bu ihlal sonrası Litvanya Hava Kuvvetleri alarm durumuna geçti. NATO Hava Polisliği görevi kapsamında İspanya Hava Kuvvetleri’ne ait iki Eurofighter Typhoon uçağı, ihlal edilen bölgede devriye yapmak üzere havalandı.

LİTVANYA’DAN RUSYA’YA PROTESTO

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, olayın uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğunu belirterek Rusya’yı kınadı. Nauseda, “Rusya uluslararası kuralları açıkça ihlal etti. Litvanya'nın egemenliğine saldırdı. Buna kayıtsız kalamayız” dedi.

Olayın hemen ardından Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Büyükelçiliği temsilcilerini bakanlığa çağırarak resmi bir protesto notası verdi.

Kaynak: İHA

