Rusya Yine Ukrayna'yı Bombaladı! Ölü ve Yaralılar Var

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Kliçko, mevcut bilgilere göre kentin farklı noktalarına yapılan saldırılar nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 4'ü çocuk 13 kişinin yaralandığını ifade etti.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların ülkesinin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Saldırılarda, Kiev ve farklı kentlerindeki sivil ve enerji altyapısının hedef alındığını aktaran Zelenskiy, "Mevcut bilgilere göre, 17 kişinin yaralandığı biliniyor. İkisi çocuk, altı kişi ise maalesef hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.

BİRÇOK BÖLGEDE ELEKTRİK YOK

Öte yandan Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'dan yapılan yazılı açıklamada ise Rus hava saldırılarında ülkenin enerji altyapısının hedef alındığı belirtildi.

Saldırıların, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği kaydedilen açıklamada, saldırılar nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde acil elektrik kesintilerinin uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA