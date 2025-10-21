İngiltere'den Flaş Karar! 'Terör Örgütü' Listesinden Çıkardı

İngiltere, Suriye’deki siyasi dengelerin değişmesiyle birlikte önemli bir adım attı. Hükümet, HTŞ’yi 'terör örgütleri' listesinden çıkardı.

İngiltere hükümeti, Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra yönetime geçen Suriye merkezli Heyet Tahrir eş-Şam’ı (HTŞ) 'yasaklı terör örgütleri' listesinden çıkarma kararı aldı. İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, bu adımın yeni Suriye yönetimiyle daha yakın ilişkiler kurulması ve İngiltere’nin terörle mücadele, göç ve kimyasal silahların imhası gibi önceliklerini desteklemek amacıyla atıldığı belirtildi.

IŞİD HEDEFİ

Açıklamada, "HTŞ’nin listeden çıkarılması, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki güçlerin Esad rejimini devirmesinden sonra yaşanan gelişmelere verilen diplomatik bir yanıttır" ifadeleri kullanıldı. İngiltere, bu kararla Suriye’deki yeni hükümetin IŞİD karşıtı misyona katılımını teşvik etmeyi ve bu yolla ülkeye yönelik terör tehdidini azaltmayı hedefliyor.

