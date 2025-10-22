Netanyahu İtiraz İstemiyor! İşgale Karşı Çıkan Güvenlik Başkanını Görevden Aldı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin tam işgaline karşı çıkan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi’yi görevden aldı. Kararın arkasında Netanyahu’nun eşi Sara’nın baskısı olduğu iddia edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar’a yönelik saldırıya ve Gazze’nin kuzeyinin tamamen işgaline karşı çıkan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi’yi görevden aldı. Başbakanlık Ofisi, kararın gerekçesine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

KARŞI ÇIKMIŞTI

İsrail Devlet Televizyonu KAN’ın haberine göre Hanegbi, 'Gideon’un Savaş Arabaları 2' adlı harekata ve Doha’da Hamas heyetinin bulunduğu binaya düzenlenen hava saldırısına itiraz ettiği için koltuğundan edildi. Hanegbi’nin yerine Konsey Başkan Yardımcısı Gil Reich’in vekâlet edeceği bildirildi. Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan bazı kaynaklar ise, Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu’nun bu kararda etkili olduğunu öne sürdü. Sara Netanyahu’nun, Hanegbi’nin politik tavırlarından rahatsız olduğu ve görevden alınması için baskı yaptığı iddia edildi.

Kaynak: AA

