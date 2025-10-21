Doha’da Barış Trafiği... Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Hamas’la Ateşkesi Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Doha’da Hamas heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede Gazze’deki ateşkesin korunması ve kalıcı barış çabaları ele alındı.

İsrail ateşkese rağmen yeniden Gazze'yi bombalamaya başlayınca Türkiye diplomasi trafiğine hız verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bu kapsamda Katar’ın başkenti Doha’da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü.

Diplomatik kaynaklara göre görüşmede, Gazze’de kırılgan ateşkesin korunması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Bu görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez temaslarıyla eş zamanlı yapıldı.

TRUMP ÖVMÜŞTÜ

Türkiye, hem Hamas hem de bölgedeki diğer aktörlerle yürüttüğü görüşmelerle ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve iki devletli çözüm sürecinin yeniden canlandırılmasını hedefliyor. ABD Başkanı Donald Trump da geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye’nin Gazze’deki ateşkesin korunmasına yönelik diplomatik çabalarını övmüştü. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, harika ve çok güçlü biri. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi için büyük çaba sarf ediyor. Hamas da ona büyük saygı duyuyor" diyerek, barış için Türkiye'nin rolüne dikkat çekmişti.

Kaynak: AA - Haber Merkezi

