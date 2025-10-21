Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Faciası! En Az 30 Ölü

Nijerya'da devrilen yakıt tankerinden sızan benzini toplamaya çalışan kişiler, meydana gelen patlamada alevler içinde kaldı. En az 30 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Faciası! En Az 30 Ölü
Nijerya'nın Niger eyaleti korkunç bir patlamayla sarsıldı. Yerel basındaki haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Katcha bölgesindeki Bida-Agaie kara yolunda akaryakıt taşıyan tanker devrildi.

Tankerin devrilmesinin ardından bazı kişilerin yakıtı çalmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada en az 30 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Olay bölgesine itfaiye ekipleri gönderildi.

Kaynak: AA

