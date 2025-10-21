Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Faciası! En Az 30 Ölü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nijerya'nın Niger eyaleti korkunç bir patlamayla sarsıldı. Yerel basındaki haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Katcha bölgesindeki Bida-Agaie kara yolunda akaryakıt taşıyan tanker devrildi.

Tankerin devrilmesinin ardından bazı kişilerin yakıtı çalmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada en az 30 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Olay bölgesine itfaiye ekipleri gönderildi.

Kaynak: AA