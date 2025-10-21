Trump'tan Hamas'a Gözdağı! Benim Talebimle...

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Trump, bunun devam etmesi halinde Gazze’ye yönelik askeri müdahalenin kaçınılmaz olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas’ın ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı. Bunun sürdürülmesi halinde Gazze’ye yönelik askeri müdahalenin 'kaçınılmaz' olabileceğini belirtti.

Trump ayrıca "Ortadoğu’daki müttefiklerimiz, Hamas bizimle olan anlaşmayı bozmaya devam ederse, benim talebim üzerine Gazze’ye ağır bir güçle girme fırsatını memnuniyetle karşılayacaklarını söylediler" ifadelerini kullandı. Hamas’a 'doğru olanı yapma' çağrısı yapan Trump, aksi halde 'sonlarının hızlı, öfkeli ve acımasız olacağını' savundu.

Kaynak: AA

