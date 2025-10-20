İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'nin Doğusunu Hedef Aldı! 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentinde, İsrail güçlerinin ateşkese rağmen gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Bölgedeki sağlık kaynaklarının aktardığına göre, Gazze'nin merkezindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri, İsrail askerlerinin Et-Tuffah Mahallesi'nin Eş-Şa'f bölgesine ateş açtığını ve saldırının can kaybına yol açtığını belirtti.

Gazze’deki yerel yönetim, yaptığı son açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim'de ilan edilen ateşkes kararından bu yana 80'den fazla kez ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi. Bu ihlallerde şu ana kadar 97 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 230 kişinin ise yaralandığı açıklandı.


Kaynak: AA

