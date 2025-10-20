Beyaz Saray'daki Zirvede Küfür Kıyamet: Trump Tarafını Seçti, Zelenskiy'e 'Putin' Tehdidi...

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna lideri Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da cuma günü yaptıkları görüşmenin çok gergin geçtiği öğrenildi. Trump'ın sürekli küfür edip masadaki haritaları fırlattığı ve Zelenskiy'ye "Putin isterse seni yok eder" tehdidinde bulunduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz cuma günü Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi. Tüm Dünyanın gözünün çevrildiği kritik zirveye Zelenskiy, Tomahawk seyir füzelerini alma umuduyla katılırken, Trump tarafında tansiyonun sık sık yükseldiği ortaya çıktı.

The Financial Times'ın aktardığına göre Trump, Ukrayna liderine Rusya'nın şartlarını kabul etmesi yönünde baskı yapıp Donbas bölgesinin tamamını Rusya'ya bırakması için ısrar etti. Görüşmeye tanık olan kaynaklar, toplantının defalarca "bağırış çağırışa dönüştüğünü" ve Trump'ın "sürekli küfrettiğini" bildirdi.

Beyaz Saray'daki Zirvede Küfür Kıyamet: Trump Tarafını Seçti, Zelenskiy'e 'Putin' Tehdidi... - Resim : 1
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump

Görüşme esnasında Trump'ın cepheyi gösteren haritaları masadan fırlattığı ve Trump'ın görüşmeden bir gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede onun savunduğu argümanları neredeyse kelimesi kelimesine tekrarladığı belirtildi.

'PUTİN SENİ YOK EDER'

Görüşmeye ilişkin konuşan Avrupalı bir yetkiliye göre Trump, Putin'in kendisine bunun "savaş değil, özel operasyon" olduğunu söylediğini Zelenskiy'e karşı vurguladı. Söz konusu yetkili, Trump'ın "Putin isterse seni yok eder" diyerek Ukraynalı lideri açıkça tehdit ettiğini de öne sürdü.

Beyaz Saray'daki Zirvede Küfür Kıyamet: Trump Tarafını Seçti, Zelenskiy'e 'Putin' Tehdidi... - Resim : 2
Beyaz Saray'daki kritik zirve

Trump'ın ayrıca Rus ekonomisinin "çok iyi durumda" olduğunu söyleyerek birkaç hafta önceki "Putin müzakere etmezse ekonomisi çöker" sözleriyle çeliştiği de aktarıldı.

Tomahawk seyir füzesi talebine de ret yanıtı alan Zelenskiy'nin görüşmeden çok mutsuz ayrıldığı öğrenildi.

