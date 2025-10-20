Şanslı Rakamları ChatGPT'ye Sordu, Lotoyu Tutturdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Michigan’da yaşayan 45 yaşındaki Tammy Carvey, Eylül ayında gerçekleştirilen ve büyük ikramiyesi 1.7 milyar dolar olan loto çekilişinde şansını denedi. Carvey, çekiliş öncesinde yapay zekadan destek alarak olası kazanan sayıların bir listesini oluşturdu.

KARE 11 isimli yerel medya kuruluşuna konuşan Carvey, “ChatGPT’ye kazanması muhtemel bir dizi rakam sordum, sonra bana bazı sayılar önerdi. Normalde çok loto oynamam, fakat ödül 1 milyar doları geçtiğinde oynadım. Yapay zekanın önerdiği sayılardan dördü tuttu ve 50 bin dolarlık ikramiyeyi kazandım” dedi.

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Tammy Carvey, yapay zeka desteğiyle loto oynayarak 100 bin dolarlık ikramiyeyi kazandı.

Carvey, loto bahis özelliğini kullanmayı unuttuğunu, çekilişten sonra ödülünün 100 bin dolara (Yaklaşık 4 milyon 200 bin TL) çıktığını öğrendiğinde büyük sevinç yaşadığını belirtti. Çekilişi düzenleyen şirket ise kazananların tamamen rastgele belirlendiğini ve yapay zeka ya da benzeri bir sistemin seçimi etkilemediğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi