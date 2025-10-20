Şanslı Rakamları ChatGPT'ye Sordu, Lotoyu Tutturdu

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Tammy Carvey, yapay zeka desteğiyle loto oynayarak 50 bin dolarlık ikramiyeyi kazandı. ChatGPT’den aldığı sayı önerileriyle oynayan Carvey, çekilişten sonra bahis özelliğini kullanarak ödülünü iki katına çıkardı.

Son Güncelleme:
Şanslı Rakamları ChatGPT'ye Sordu, Lotoyu Tutturdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Michigan’da yaşayan 45 yaşındaki Tammy Carvey, Eylül ayında gerçekleştirilen ve büyük ikramiyesi 1.7 milyar dolar olan loto çekilişinde şansını denedi. Carvey, çekiliş öncesinde yapay zekadan destek alarak olası kazanan sayıların bir listesini oluşturdu.

KARE 11 isimli yerel medya kuruluşuna konuşan Carvey, “ChatGPT’ye kazanması muhtemel bir dizi rakam sordum, sonra bana bazı sayılar önerdi. Normalde çok loto oynamam, fakat ödül 1 milyar doları geçtiğinde oynadım. Yapay zekanın önerdiği sayılardan dördü tuttu ve 50 bin dolarlık ikramiyeyi kazandım” dedi.

Şanslı Rakamları ChatGPT'ye Sordu, Lotoyu Tutturdu - Resim : 1
ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Tammy Carvey, yapay zeka desteğiyle loto oynayarak 100 bin dolarlık ikramiyeyi kazandı.

Carvey, loto bahis özelliğini kullanmayı unuttuğunu, çekilişten sonra ödülünün 100 bin dolara (Yaklaşık 4 milyon 200 bin TL) çıktığını öğrendiğinde büyük sevinç yaşadığını belirtti. Çekilişi düzenleyen şirket ise kazananların tamamen rastgele belirlendiğini ve yapay zeka ya da benzeri bir sistemin seçimi etkilemediğini duyurdu.

Bir Gecede Hayatı Değişti, Milyoner Oldu! Süper Loto Talihlisi Nereden Çıktı?Bir Gecede Hayatı Değişti, Milyoner Oldu! Süper Loto Talihlisi Nereden Çıktı?Güncel

Aylarca Kayıp Loto Biletini Tesadüfen Buldu: Büyük İkramiyenin Sahibi Olup, Servet KazandıAylarca Kayıp Loto Biletini Tesadüfen Buldu: Büyük İkramiyenin Sahibi Olup, Servet KazandıEkonomi

Emekliye Büyük Piyango! Sayısal Loto'dan 12,5 Milyon TL KazandıEmekliye Büyük Piyango! Sayısal Loto'dan 12,5 Milyon TL KazandıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yapay zeka İkramiye
Son Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Uçağının Yakınında Şüpheli Yapı! Alarma Geçtiler Trump'ın Uçağının Yakınında Şüpheli Yapı! Alarma Geçtiler
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fransa’yı Ayağa Kaldıran 7 Dakika: Louvre Müzesi'ndeki Soygun Nasıl Gerçekleşti? İşte Perde Arkası… Fransa’yı Ayağa Kaldıran 7 Dakika: Louvre Müzesi'ndeki Soygun Nasıl Gerçekleşti? İşte Perde Arkası…
Hasat Başladı, Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira, Bir Gramı Bir Ay Yetiyor Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira
ÇOK OKUNANLAR
Edremit'te Neler Oluyor? Silahlı Saldırının Ardından Gece Yarısı Sır Ölüm Edremit'te Sır Ölüm
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Kuvvetli Sağanak, Sis, Kar Yağışı... Hepsi Birden Geliyor Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı
CHP İstanbul Kongresi: Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi CHP İstanbul Kongresi: Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor