Şanslı Rakamları ChatGPT'ye Sordu, Lotoyu Tutturdu
ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Tammy Carvey, yapay zeka desteğiyle loto oynayarak 50 bin dolarlık ikramiyeyi kazandı. ChatGPT’den aldığı sayı önerileriyle oynayan Carvey, çekilişten sonra bahis özelliğini kullanarak ödülünü iki katına çıkardı.
Michigan’da yaşayan 45 yaşındaki Tammy Carvey, Eylül ayında gerçekleştirilen ve büyük ikramiyesi 1.7 milyar dolar olan loto çekilişinde şansını denedi. Carvey, çekiliş öncesinde yapay zekadan destek alarak olası kazanan sayıların bir listesini oluşturdu.
KARE 11 isimli yerel medya kuruluşuna konuşan Carvey, “ChatGPT’ye kazanması muhtemel bir dizi rakam sordum, sonra bana bazı sayılar önerdi. Normalde çok loto oynamam, fakat ödül 1 milyar doları geçtiğinde oynadım. Yapay zekanın önerdiği sayılardan dördü tuttu ve 50 bin dolarlık ikramiyeyi kazandım” dedi.
Carvey, loto bahis özelliğini kullanmayı unuttuğunu, çekilişten sonra ödülünün 100 bin dolara (Yaklaşık 4 milyon 200 bin TL) çıktığını öğrendiğinde büyük sevinç yaşadığını belirtti. Çekilişi düzenleyen şirket ise kazananların tamamen rastgele belirlendiğini ve yapay zeka ya da benzeri bir sistemin seçimi etkilemediğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi