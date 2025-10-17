Beyaz Saray’da Barış Arayışı: Trump ve Zelenskiy'den Kritik Açıklamalar!

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Trump "Savaşı bitirmek istiyoruz" derken, Zelenskiy "Biz barış istiyoruz ama Putin barıştan kaçıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray’da düzenlenen zirvede bir araya geldi. Görüşme, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışına odaklandı. Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada savaşın son bulması gerektiğini belirterek, "Ortadoğu’dan sonra sıra Ukrayna’da. Savaşı bitirmek istiyoruz, çok fazla insan öldü" dedi. Zelenskiy’e de övgüde bulunan Trump, “Zelenskiy büyük bir lider” ifadesini kullandı.

ZELENSKİY DESTEĞİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Zelenskiy ise savaşın sona ermesi için uluslararası desteğin önemine dikkat çekti. "Ateşkese ihtiyacımız var ama Putin barış istemiyor" diyen Ukrayna lideri, Rusya’nın saldırgan tutumunu sürdürdüğünü belirtti. Görüşme öncesinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Washington temaslarında ek hava savunma sistemleri, güçlü silahların tedariki ve enerji altyapısının korunması konularının gündeme geleceğini kaydetmişti. "Biz barış istiyoruz" diyen Zelenskiy, Ortadoğu’daki ateşkes çabalarının Ukrayna için de örnek teşkil etmesini umduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: AA

