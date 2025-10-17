ABD Başkanı Trump Resmen Duyurdu! Çin Lideri ile Görüşmenin Tarihi Belli Oldu
ABD Başkanı Trump, Çin lideri Şi Cinping'le iki hafta içinde görüşeceklerini duyurdu. Henüz nasıl bir görüşme sonucu çıkacağını bilmediğini belirten Trump, "Çin her zaman bir avantaj arıyor. Beni gümrük vergileri kararını almaya zorladılar ancak iyi bir ilişki umuyorum" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den gelen mallara yönelik yüzde 100 gümrük vergisi önerisinin sürdürülebilir olmayacağını söyledi ve iki hafta içinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini duyurdu.
Çin ile işlerin yoluna gireceğini düşündüğünü belirten Trump, "Sürdürülebilir değil ama rakam bu. Hep kendi avantajlarını arıyorlar. Beni bunu yapmaya zorladılar" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
