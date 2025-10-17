Filipinler’de Şiddetli Deprem

Filipinler’in Luzon Adası yakınlarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Union kentinin güneybatısı olarak belirlenirken, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Filipinler'in Luzon Adası'nda bulunan Union kenti yakınlarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Luzon Adası’nda yer alan Union kentinin güneybatısı olduğu bildirildi.

Yaklaşık 69 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı rapor edilmedi. Yetkililer, bölgede tsunami uyarısına gerek olmadığını açıkladı.

Dünyada sismik hareketlerin en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan Filipinler, “Pasifik Ateş Çemberi” olarak bilinen Pasifik Deprem Kuşağı üzerinde yer alıyor.

Kaynak: AA

