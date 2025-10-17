Hamas’tan Ölen İsrailli Esirlerin İadesi İle İlgili Açıklama: 'Kimi Yıkılan Tünellerde, Kimi Binaların Enkazında'

Hamas, Gazze’deki ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını belirterek, İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim sürecinin enkazlar nedeniyle uzayabileceğini açıkladı. Açıklamada, kurtarma çalışmalarını engelleyenin İsrail hükümeti olduğu vurgulandı.

Hamas’tan, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, anlaşmaya bağlılığın sürdüğü vurgulanarak,İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim süreci biraz zaman alabilir. Çünkü bunların bir kısmı işgal güçleri tarafından yıkılan tünellerde, bir kısmı ise yıkılan binaların enkazının altında” ifadelerine yer verildi.

'NETANYAHU ENGELLİYOR'

Hamas, sürecin gecikmesinden bölgeye ağır ekipman ve kurtarma ekibi girişini engelleyen İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu belirtti. Açıklamada, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kurtarma çabalarını ve insani yardım misyonunu engelliyor” denildi. Hamas, anlaşmanın öngördüğü sorumlulukları yerine getirmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, “Netanyahu süreci engellemeye ve geciktirmeye devam ederken, anlaşmaya olan bağlılığımızı ve kalan tüm cenazeleri teslim etme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Hamas ayrıca, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, ateşkesin korunması ve yeniden imar sürecinin başlatılması yönündeki taahhüdünü bir kez daha yineledi. Hamas'ın Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, hareketin İsrail'le bölgesel ve uluslararası arabuluculukla varılan ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu ve Gazze Şeridi'nin yeniden imar sürecinin başlatılacağını belirtti. Cebbarin, “Hareket olarak, savaşın durmasını, halkımızın saldırılardan korunmasını ve yeniden imarın başlamasını garanti altına alan anlaşmanın uygulanmasına bağlıyız. Halkımız üzerinde hiçbir uluslararası vesayeti kabul etmiyoruz.” dedi.

Artık Filistin halkına kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devletini kurma hakkının tanınması gerektiğini vurgulayan Cebbarin, “Bugün dünya gerçek bir sınavla karşı karşıyadır. Bölgeye barış getirmek isteyenler, uluslararası toplumun ortak tutumunu hayata geçirerek Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalı ve esirler meselesini çözerek kalan tüm tutukluların savaşsız biçimde serbest bırakılmasını temin etmelidir.” ifadelerini kullandı.

Cebbarin, Gazze Şeridi'nde işlenen soykırım ve insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere İsrailli liderlerin uluslararası düzeyde yargılanması çağrısında bulundu.

GAZZE'DE ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti. İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Hamas İsrail
