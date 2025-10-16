Gazze’de Ateşkes Sonrası Krize Kapı Aralayan Düğüm! Rehine Cesetleri Gerginliği Büyüyor, İşte Son Durum

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Gazze saldırılarına son vererek barışın sağlanması yolundaki ‘Gazze’ ateşkesi dünya kamuoyundaki önemini korumaya devam ederken, taraflar arasında ateşkesin ilk aşaması rehine tesliminde tansiyon yükseldi. İsrail ve Hamas güçleri arasında neler oldu? İşte Gazze ateşkesinde son durum…

Ateşkesin ilk aşamasında esirler teslim edildi

Ateşkes yavaş yavaş uygulanmaya başlarken Hamas, 15 Ekim akşamı iki rehine cesedini daha Kızılhaç’a teslim ettiğini ve elinde bulunan tüm ölü rehineleri ulaştırdığını açıkladı.

ÖLÜ REHİNE SAYISI 9

Örgüt, 13 ve 14 Ekim’de de toplam sekiz ceset teslim etmişti. Ancak bu cesetlerden birinin rehine olmadığı belirtilince, toplam ölü rehine sayısı dokuz olarak netleşti. Hamas, kalan cesetlerin çıkarılması için “özel ekipman ve yoğun çaba” gerektiğini duyurdu.

İNSANİ YARDIM GİRİŞLERİ SINIRLANDI

İsrail tarafı da teslimatları doğruladı ancak “birkaç cesedin daha” teslim edilmesini beklediklerini bildirdi. Tel Aviv yönetimi, teslimatların yavaş ilerlediği gerekçesiyle 15 Ekim’de Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye yapılan insani yardım girişlerini sınırladı. Reuters’a konuşan İsrailli yetkililer, bu kararın “rehine cesetlerinin iadesindeki gecikmeye yanıt” olduğunu söyledi.

"BAZI CESETLER BULUNAMAYABİLİR"

Hamas, iki yıl süren savaşın ardından yıkılan bölgelerde bazı cesetlerin bulunmasının son derece güç olduğunu vurgularken, Kızılhaç da 14 Ekim’de yaptığı açıklamada tüm ölü rehinelerin tespit edilmesinin “büyük bir zorluk” olduğuna dikkat çekti. Kurum, bazı cesetlerin hiç bulunamayabileceğini de ifade etti.

BBC’de yer alan habere göre, Filistinliler arasında teslimatlardaki gecikmenin ateşkesi tehlikeye atabileceği endişesi giderek büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamada, Hamas’ın anlaşmayı ihlal etmesi halinde İsrail’in çatışmaları sürdürme hakkına sahip olduğunu belirtmişti. Ancak ABD’li yetkililer, ceset teslimatlarındaki eksikliğin anlaşmanın ihlali olarak görülmediğini, Hamas’ın aracılarla temas kurarak iyi niyet gösterdiğini vurguladı.

İSRAİL 45 FİLİSTİNLİNİN CESEDİNİ TESLİM ETTİ

Öte yandan İsrail, savaş sırasında toplanan yaklaşık 45 Filistinlinin cesedini Gazze’ye iade etti. Ancak Nasır Hastanesi’nde gerekli tıbbi altyapının olmaması nedeniyle cesetlerin teşhis edilmesinde zorluk yaşanıyor.

HAMAS’TAN GÖZDAĞI

Ateşkes sonrası bölgede güç gösterisini artıran Hamas, Mısır’daki zirveyle aynı gün İsrail’le işbirliği yaptıkları iddiasıyla sekiz Filistinliyi kamuya açık şekilde infaz etti. Bu gelişme, örgütün iç hesaplaşmalara yöneldiği yönündeki endişeleri büyüttü. Daha önce de Hamas ile Gazze’nin güçlü çetelerinden Dughmush grubu arasında çatışmalar yaşanmış, 50’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

İSRAİL ORDUSU İLK KEZ ATEŞ AÇTI

Ateşkesin yürürlükte olduğu süreçte İsrail ordusu, 15 Ekim’de ilk kez silah kullandığını açıkladı. Wafa haber ajansına göre, evlerini kontrol etmek isteyen sivillerin üzerine düzenlenen drone saldırısında dört kişi hayatını kaybetti.

“ATEŞKES İHLALİ” OLARAK NİTELENDİRDİ

İsrail ordusu, Gazze’nin doğusundaki Şecaiye Mahallesi’nde yaşanan olayla ilgili açıklamasında, “Sarı Hat’ı geçen şüphelilerin uyarılara rağmen yaklaşmayı sürdürdüğü, bu nedenle ateş açıldığı” bilgisini paylaştı. Hamas ise saldırıyı “ateşkes ihlali” olarak nitelendirdi.

