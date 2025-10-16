Gümrükte 'Cancan' Operasyonu: 85 Güvercin Kurtarıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda sağlıksız koşullarda taşınan 85 adet "cancan" cinsi güvercini ele geçirdi.

Gümrükte 'Cancan' Operasyonu: 85 Güvercin Kurtarıldı
Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen bir operasyonla kaçakçılığın farklı bir boyutunu gözler önüne serdi. Bakanlığa bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, bir tırda yapılan aramada, sağlıksız koşullarda taşınan 85 adet "cancan" cinsi güvercin ele geçirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonun kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Gümrükler Muhafaza ekipleri, yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle yalnızca milli ekonomiyi korumakla kalmayıp, aynı zamanda canlıların ve doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor" denildi.

Kurtarılan güvercinlerin güvenli bir alana nakledildiği bildirilirken, olayla ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

