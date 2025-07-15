İlk Kez Bu Kadar Erken Hasat Edildi: Sadece Güvercin Gübresiyle Yetişti, Şimdi Siparişe Yetişilmiyor

Denizli'nin Çameli ilçesi, coğrafi işaretli ürünlerinden biri olan meşhur sırık fasulyesiyle yine adından söz ettiriyor. Tamamen organik yöntemlerle yetiştirilen ve hiçbir kimyasal gübre kullanılmadan üretilen bu özel fasulyede hasat dönemi başladı.

Gökçeyaka Mahallesi’nde yaşayan 56 yaşındaki üretici Semra Şaylan, yaklaşık 10 yıldır üç dönümlük arazisinde sadece doğal kaynak suyu ve kendi yetiştirdiği güvercinlerin gübresiyle üretim yapıyor. Bu yıl da 23 Nisan’da ektiği sırık fasulyenin ilk hasadını gerçekleştirdi.