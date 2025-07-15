İlk Kez Bu Kadar Erken Hasat Edildi: Sadece Güvercin Gübresiyle Yetişti, Şimdi Siparişe Yetişilmiyor
Denizli'de, yalnızca güvercin gübresi ve doğal kaynak suyuyla yetiştirilen sırık fasulyede ilk kez erken hasat başladı. Organik yöntemlerle üretilen bu coğrafi işaretli fasulye, lezzeti ve doğallığıyla çevre illerden yoğun talep görüyor.
Kaynak: İHA
Denizli'nin Çameli ilçesi, coğrafi işaretli ürünlerinden biri olan meşhur sırık fasulyesiyle yine adından söz ettiriyor. Tamamen organik yöntemlerle yetiştirilen ve hiçbir kimyasal gübre kullanılmadan üretilen bu özel fasulyede hasat dönemi başladı.
Gökçeyaka Mahallesi’nde yaşayan 56 yaşındaki üretici Semra Şaylan, yaklaşık 10 yıldır üç dönümlük arazisinde sadece doğal kaynak suyu ve kendi yetiştirdiği güvercinlerin gübresiyle üretim yapıyor. Bu yıl da 23 Nisan’da ektiği sırık fasulyenin ilk hasadını gerçekleştirdi.
GÜVERCİN GÜBRESİYLE YÜKSEK VERİM
Şaylan, yıllardır farklı sebzelerde denediği güvercin gübresini bu yıl sırık fasulyesinde de kullanarak verimi artırdığını belirtti. Gübrenin sulama havuzunda eritilerek damla sulama sistemiyle doğrudan köklere iletildiğini söyleyen Şaylan, “Suni gübre kullanmıyoruz. İlk kez bu kadar erken hasada başladım, verim oldukça yüksek” dedi.
GÜNLÜK 600 KİLOGRAMA KADAR ÜRÜN
Günde 300 ila 600 kilogram arası fasulye topladıklarını söyleyen Şaylan, ürünlerini başta Muğla, Denizli ve Burdur olmak üzere birçok ile gönderiyor. Yüksek rakımda, temiz hava koşullarında yetişen fasulyeler hem çıtır yapısıyla hem de lezzetiyle büyük beğeni topluyor.
"HER ŞEY DOĞAL, HER ŞEY ORGANİK"
Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan hasat, akşam saatlerine kadar sürüyor. Fasulyelerin yalnızca doğal yöntemlerle yetiştirildiğine dikkat çeken Şaylan, “Yayla havası, hayvan gübresi ve yer altı kaynak suyu ile beslenen ürünlerimiz uzun ve lezzetli oluyor. Bu da talebi artırıyor. Kasım ayına kadar hasada devam edeceğiz. Bu yıl yaklaşık 6 ton yaş fasulye toplamayı hedefliyorum” dedi.
Ayrıca kuru fasulye üretimi için ayrı bir tarlada çalışmalarını sürdüren Şaylan, üretimin her aşamasında doğallıktan taviz vermediklerini belirterek, organik tarımın hem sağlık hem de ürün kalitesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.