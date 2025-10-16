İsrail, Lübnan'ı Vurdu: Ateşkes Yine İhlal Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusu, Lübnan’ın güney ve doğusundaki çeşitli bölgelere eş zamanlı olarak 10’dan fazla hava saldırısı düzenledi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, saldırılar özellikle Nebatiye, Sayda, Mercayun, Bint Cubeyl ve Bekaa bölgesindeki Baalbek kentlerini hedef aldı.

İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA) tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, bazı taş ocakları ve çimento fabrikaları da vuruldu. Bu tesislerin, Hizbullah tarafından yeniden inşa çalışmalarında kullanıldığı iddia edildi.

SİVİL YERLEŞİMLERE YAKIN NOKTALAR VURULDU

Nebatiye’de Rumin ile Humin beldeleri arasındaki bölge bombalanırken, Sayda’da Benaful beldesine iki, Sarafand ile Beysariye arasındaki Herbe Duveyr bölgesine ise bir saldırı düzenlendi.

Fevka beldesindeki Ali et-Tahir bölgesi ve Şarkiye ile Kusriye es-Sayyad beldeleri arasındaki yol da İsrail’e ait İHA’lar tarafından hedef alındı. Yola isabet eden güdümlü füze nedeniyle bölgede büyük bir çukur oluştu.

Saldırıların yoğunlaştığı bir diğer bölge olan Mercayun’da, Blida beldesi zeytin hasadı yapan sivillerin bulunduğu sırada bombalandı. Bint Cubeyl bölgesindeki Deyr Antar beldesi ile Baalbek’in Şemstar beldesi çevresi de saldırıların hedefi oldu.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada saldırıların Hizbullah’a ve Lübnanlı çevre örgütü Sınır Tanımayan Yeşiller’e (GWB) yönelik olduğunu öne sürdü. Açıklamada, hedef alınan tesislerin Hizbullah tarafından silah depolamak ve yeniden inşa çalışmaları için kullanıldığı iddia edildi.

Özellikle Güney Lübnan’daki bir taş ocağının, Hizbullah tarafından çimento üretimi için kullanıldığı ve bu nedenle hedef alındığı belirtildi. GWB’ye ait bazı yapıların da saldırılar kapsamında yer aldığı aktarıldı.

ATEŞKESE RAĞMEN YİNE İHLAL

İsrail, Ekim 2023’te başlattığı Lübnan operasyonlarını, Eylül 2024’te tam ölçekli savaşa dönüştürmüştü. Bu süreçte 4 binden fazla insan hayatını kaybetmiş, 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024’te varılan ateşkese rağmen, İsrail’in bugüne kadar ateşkesi 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği bildiriliyor. Bu ihlallerde yüzlerce sivil hayatını kaybetti ya da yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu, son savaşta ele geçirdiği beş stratejik tepeyi hâlen işgal altında tutarken, geçmişte işgal ettiği bazı Lübnan topraklarından da geri çekilmiyor.

Kaynak: AA