İsrail 120 Filistinli Naaşını Teslim Etti! Cesetlerde İşkence İzleri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla 30 Filistinlinin naaşını daha teslim ettiğini açıkladı. Böylece son üç gün içinde toplamda 120 Filistinli cenazesinin Gazze'ye ulaştırıldığı bildirildi.

Yetkililer, cenazelerin İsrail tarafından teslim edildiğini ve Gazze'de teslim alma sürecinin ICRC gözetiminde yürütüldüğünü belirtti.

CESETLERDE AĞIR İŞKENCE İZLERİ

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, naaşların çoğunda ciddi darp ve işkence izleri bulunduğu ifade edildi. Cesetlerin elleri ve gözlerinin uzun süre bağlı kaldığına dair belirtiler olduğu kaydedildi.

Şu ana kadar sadece 4 cenazenin kimliği aileler tarafından teşhis edilebildi. Kimlik tespiti ve adli incelemeler için gerekli tıbbi çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI SÜRECİ

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas’ın Mısır’da süren müzakereler kapsamında Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasında anlaşmaya vardığını duyurdu.

Anlaşmanın, İsrail hükümetinin onayının ardından 10 Ekim’de yürürlüğe girdiği ve aynı gün saat 12.00 itibarıyla Gazze Şeridi'nde ateşkesin başladığı bildirildi.

Ayrıca İsrail ordusunun, anlaşmada belirtilen şekilde "Sarı Hat" adı verilen bölgeden çekildiği ifade edildi.

Filistinli kaynaklar, cenazelerdeki işkence izlerine dikkat çekerek uluslararası insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulundu. Sağlık Bakanlığı, yapılan adli incelemelerin ardından detaylı raporların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Kaynak: AA