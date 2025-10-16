Suriye-Rusya Arasındaki Kritik Zirvenin Satır Araları... Putin, Esad'ı İade Edecek mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Aralık ayında Beşar Esad yönetiminin devrilmesinden bu yana ilk kez Moskova'da bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşme öncesinde, Esad ailesine "tehdit altında oldukları için sığınma verildiğini" söyledi.

Şara basına kapalı görüşme öncesi Putin'e iki ülke arasında geçmişte yapılan tüm anlaşmalara uyulacağını söyledi. Putin de, iki ülke ilişkileri bağlamında "ilgi çekici ve yararlı" başlangıçları hayata geçirmek konusunda hazır olduğunu ifade etti. Şara'nın anlaşmalara uyulacağı açıklaması için Moskova'nın Suriye'deki iki askeri üssünün açık kalacağı anlamına geldiği yorumu yapılıyor.

ENERJİ İŞ BİRLİĞİ

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Rus ve Suriyeli yetkililer, Suriye'deki petrol projeleri de dahil olmak üzere potansiyel enerji iş birliğini görüştüklerini söyledi. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, petrol kıtlığının, yıllarca süren çatışmaların ardından ekonomisini ve altyapısını yeniden inşa etmeye çalışan Rusya için büyük bir sorun olduğunu söyledi. Novak gazetecilere, "Rus şirketleri Suriye petrol sahalarında uzun süredir çalışıyor. Geliştirilmesi gereken sahalar, kapatılmış sahalar ve yeni açılacak sahalar var" dedi.

'ASKERİ ÜSLERE İZİN' MESAJI

Aralık'ta iktidara gelen Suriyeli isyancılara karşı Beşar Esad yönetimini yıllarca destekleyen Rusya, daha sonra ülkelerinden kaçan devrik lider Esad ve ailesine iltica hakkı verdi. Rus medyasına göre Esad ailesi şu anda Moskova'da gizli bir yaşam sürüyor. HTŞ liderliğindeki güçlerin Şam'ın kontrolünü 8 Aralık'ta ele geçirmesinden saatler sonra Rus devlet medyası, Esad ve ailesinin Moskova'ya ulaştığını ve kendilerine "insani gerekçelerle" sığınma hakkı verileceğini duyurdu.

Edinilen bilgiye göre Putin, iki ülke arasındaki "özel ilişkilerden" bahsederken Şara da Suriye'nin Rusya ile ilişkilerini yeniden tanımlamak ve geliştirmek istediklerini söyledi. Rusya Suriye'deki askeri üslerine erişime devam etmek istiyor. Şara, eski anlaşmalara sadık kalacaklarını söyleyerek buna izin verebileceğini belirtti.

Devrik Rusya lideri Beşar Esad

RUSYA, ESAD'I İADE EDECEK Mİ?

Suriye'nin yeni lideri ise buna karşılık olarak gücünü konsolide etmeyi, sınırlarını güvence altına almayı, Rus enerjisi ve yatırımıyla ekonomisini kurtarmayı istiyor. Rus bakanlar Suriye'nin hasar görmüş enerji ve demiryolu altyapısına yardımcı olmak istediklerini söylüyor. Fakat bu gülümseyen ifadelerin arkasında gerilimler devam ediyor. Suriyeli kaynaklar Şara'nın Esad'ın ailesinin iadesini istediğini söylese de Rusya'nın bunu kabul etmesinin mümkün olmadığı söyleniyor.

Kaynak: BBC Türkçe