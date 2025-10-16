Giorgio Armani'nin Yeni Ceo'su Belli Oldu
Giorgio Armani'nin Genel Müdür Yardımcısı Giuseppe Marsocci, bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında şirketin CEO'su olarak atanacak. Eylül ayında 91 yaşında hayatını kaybeden kurucu Giorgio Armani'nin rolünü üstlenecek Marsocci, Global Ticari Direktör görevini de sürdürecek.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Ünlü İtalyan tasarımcı ve milyarder marka sahibi Giorgio Armani, 91 yaşında geçen eylül ayında hayatını kaybetmişti. Armani'nin yeni CEO'sunun kim olacağı merak konusu olmuştu.Giorgio Armani'nin Genel Müdür Yardımcısı Giuseppe Marsocci'nin İtalyan moda evinin CEO'su olarak atanacağı bildirildi.
Reuters'ın haberine göre atama bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında onaylanacak. Global Ticari Direktör olarak da görev yapan Marsocci, eylül ayında vefat eden şirketin kurucusu Giorgio Armani'nin daha önce üstlendiği görevi devralacak.
Kaynak: Reuters