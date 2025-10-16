Hakan Fidan’dan ABD ile Kritik ‘Gazze’ Teması! Neler Konuşuldu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, Gazze’deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar konuşuldu.

NELER KONUŞULDU?

Şarm el-Şeyh’te imzalanan Niyet Beyanı’nın uygulanmasına ilişkin konular da değerlendirildi.

Suriye’deki gelişmeler, İran’ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri konularına da telefon görüşmesinde yer verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA