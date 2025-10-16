Hakan Fidan’dan ABD ile Kritik ‘Gazze’ Teması! Neler Konuşuldu?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ismin görüşmede Gazze'deki ateşkesi değerlendirdiği bildirildi.

Hakan Fidan'dan ABD ile Kritik 'Gazze' Teması! Neler Konuşuldu?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, Gazze’deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar konuşuldu.

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

NELER KONUŞULDU?

Şarm el-Şeyh’te imzalanan Niyet Beyanı’nın uygulanmasına ilişkin konular da değerlendirildi.

Suriye’deki gelişmeler, İran’ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri konularına da telefon görüşmesinde yer verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

