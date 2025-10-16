Bilecik’te Hamsu Köprüsü Araç Trafiğine Kapatılıyor

Bilecik’te ulaşımı sağlayan Hamsu Köprüsü, bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında cumartesi sabahı trafiğe kapatılacak. Trafik, geçici olarak tarihi köprüye yönlendirilecek.

Bilecik’te Hamsu Köprüsü Araç Trafiğine Kapatılıyor
Bilecik’te kent merkezini sanayi bölgesine bağlayan Hamsu Köprüsü, tamamlanma sürecine giren yenileme çalışmaları nedeniyle bu Cumartesi günü tamamen araç trafiğine kapatılacak.

Geçtiğimiz ağustos ayında başlatılan yenileme projesi kapsamında, depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen köprünün eski ayağı yıkılarak yeniden inşa edilmeye başlanmıştı. Çalışmalar sırasında trafik, geçici olarak köprünün diğer ayağından tek yönlü sağlanıyordu.

Yetkililer, köprünün bağlantı noktalarında kullanılacak demir kalıpların montajı nedeniyle Cumartesi sabahı saat 07.00’den itibaren köprünün tamamen trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Kapanma süresince araç geçişleri, 1928 yılında inşa edilen tarihi Hamsu Köprüsü üzerinden sağlanacak. Sürücülerin olası yoğunluklara karşı alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.

Kaynak: İHA

