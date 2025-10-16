Gazeteci Hakan Tosun’un Cinayetine İlişkin Soruşturmada Yeni Gelişme! 3 Şüpheli Serbest Bırakıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Esenyurt’ta darp edilerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun’un cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

Daha önce olay anını net gören güvenlik kamerası ve kayıt cihazını şüphelilerin ailesine verdiği iddia edilen dükkan sahibi, gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı.

Darp edilerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ SERBEST

Hakan Tosun'un öldürülmesine ilişkin olan soruşturmada olay yerinin yakınında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 saldırgan tutuklanırken, 3 şüpheli şahıs serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Çalışmaların devamında; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.M.(18) ve A.Ş.(24) isimli şüpheli şahıslar kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslar 12.10.2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Hastanede yoğun bakımda olduğu ortaya çıkmıştı

NELER OLMUŞTU?

Kendisinden günlerdir haber alınamayan Gazeteci Hakan Tosun’un darp edildiği ve hastanede yoğun bakımda olduğu ortaya çıkmış, Tosun’un beyin ölümünün gerçekleştiği ve hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Avukat Hakan Bozyurt “Olay Esenyurt Mehmet Akif Mahallesi'nde adli olarak tutanaklara geçmiş. Hakan'ın kayıtlarda kimliğinin tespit edilmesi çok geç saatlerde olmuş. Bu sebepten dolayı aileye ulaşılamadığı söylenildi. Dosyada görüntüler mevcuttur” açıklamasını yapmıştı.

Gazeteci Hakan Tosun’un saldırıya uğradığı anların görüntülerine Gerçek Gündem ulaşmıştı.

Olayla ilgili 2 saldırgan tutuklanmıştı. Hasan Tosun’un ailesi Kağıthane Cemevi’nde taziyeleri kabul ederken kardeşi Öznur Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada şüphelendiği noktaları şöyle açıklamıştı: Orada bir şey mi gördü? Gazeteci kimliği var ağabeyimin. Her an kamerasıyla her an her şeyin farkında olan bir insan. Orada bir şeye mi şahit oldu, orada bir alışverişe mi şahit oldu? O araba, motora bir şeyler mi veriyordu? O yüzden mi bu kadar bir şeyleri saklamaya çalışıyorlar? Kim, neden koruyor bu insanları? Bunlar neyi kapatmaya çalışıyorlar? O, 24 ve 18 yaşındaki gençlerin arkasında kim var?

Olay anını net gören güvenlik kamerası ve kayıt cihazını şüphelilerin ailesine verdiği iddia edilen dükkan sahibi, gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: t24