Paramount Otel'e Kayyım Atandı

Kara para operasyonuyla firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın aralarında olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketine (Paramount Otel) TMSF'nin kayyım olarak atandığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, SBK Holding’in kurucusu iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

PARAMOUNT OTEL'E EL KONULDU

Otelin eski yöneticisi Şaban Kayıkçı’nın yetkilisi olduğu Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş adına kayıtlı Bodrum Torba’daki The Plaza Bodrum isimli Otel ile şüpheli Şaban Kayıkçı'nın Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş de bulunan şirket ortaklık payına el konuldu. Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketine TMSF kayyım olarak atandı.

