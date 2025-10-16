Paramount Otel'e Kayyım Atandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, SBK Holding’in kurucusu iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

PARAMOUNT OTEL'E EL KONULDU

Otelin eski yöneticisi Şaban Kayıkçı’nın yetkilisi olduğu Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş adına kayıtlı Bodrum Torba’daki The Plaza Bodrum isimli Otel ile şüpheli Şaban Kayıkçı'nın Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş de bulunan şirket ortaklık payına el konuldu. Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketine TMSF kayyım olarak atandı.

