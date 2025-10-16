Sezgin Baran Korkmaz Dahil 7 Kişi İçin Gözaltı Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında olduğu 7 kişi hakkında kara para soruşturması başlatılırken, bu isimler hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğünü duyururken, soruşturma kapsamında şüpheliler; Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı, Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe gözaltına alındı.

Kaynak: DHA