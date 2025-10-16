Fatih Ürek'in Sağlık Durumunda Son Durum Ne? Dostları Hastaneye Koştu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dün sabah saatlerinde evinde kahvaltı ettiği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek için endişeli bekleyiş sürerken, sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi.

Ürek, dün sabah saatlerinde evinde kahvaltı ederken, yakınlarına “Oda çok sıcak, camı aç” demesinden kısa bir süre sonra “Üşüdüm nefes alamıyorum” diyerek fenalaşan Fatih Ürek’in kalbinin durduğu öğrenilmişti.

Ürek’in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yapılan açıklamada, “Müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında acil anjiyoplasti işlemine alınmış, tıkalı koroner damar açılmıştır. Kalple ilgili problemi kalmadı. Kalp masajı çok iyi yapıldıysa hasta hiçbir problem olmadan uyanabilir. Ama bu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kaldığı noktasında şüphelerimiz var. Yarına kadar uyutacağız” denilmişti.

Fatih Ürek’in kötü haberini alan ünlü isimler Demet Akalın, Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan gibi isimler hastaneye akın etti.

Mehmet Ali Erbil, sanatçının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Kalbi düzeldi ama beyne ne kadar hasar verdiğini görmek için uyutuluyor” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil hastaneye koşan isimler arasındaydı.

Demet Akalın ise, "Arayacaktım kaç gündür. Ayakları şişmişti, merak ediyordum. Ama iyi, iyi olacak inşallah. Bakmıyoruz kendimize. Buraya apar topar nasıl geldim, bilmiyorum” dedi.

Demet Akalın ile Fatih Ürek uzun süren küslüğün ardından barışmıştı.

Sağlık ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle kalbi yeniden atmaya başlayan Fatih Ürek’in tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi