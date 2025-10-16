Zeki Müren'in Filminde Sular Durulmuyor! 'Yasaklandı' İddialarına Yapımcıdan Yanıt Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zeki Müren’in yaşamını anlatan biyografik filmle ilgili “mahkeme tarafından durduruldu” ve “yasaklandı” yönündeki iddialara yapımcı firmadan açıklama geldi. Dijital Sanatlar Yapımevi, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek film veya tanıtım materyallerine ilişkin herhangi bir yasaklama kararının bulunmadığını duyurdu.

"FİLMİMİZE İLİŞKİN YASAKLAMA KARARI YOK"

Yapım şirketi, 10 Ekim 2025 tarihli açıklamasında “Filmimize ilişkin herhangi bir yasaklama veya gösterim durdurma kararı bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı. Şirket, Zeki Müren’in yasal mirasçıları olan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı tarafından açılan davada, tanıtım ve fragman gösterimlerinin durdurulmasına yönelik talebin reddedildiğini de belirtti.

Zeki Müren

Mahkemenin 4 Ekim 2023 tarihli kararıyla tedbir talebinin reddedildiği, istinaf sürecinde de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nin 29 Ocak 2025 tarihli kararında (2024/1771 Esas – 2025/100 Karar) bu kararı oy birliğiyle onayladığı bildirildi.

“YARGI SÜRECİ TEKNİK İNCELEME AŞAMASINDA”

Açıklamada ayrıca davanın halen sürdüğü, bilirkişi raporunun taraflara iletildiği ve beyan sürecinin devam ettiği aktarıldı. 3 Ekim 2025 tarihli ara kararla mahkeme kasasında bulunan materyallerin bilirkişi gözetiminde incelenmesine izin verildiği, bunun yalnızca teknik bir prosedür olduğu ifade edildi.

Yapım şirketi, “Dava konusu yalnızca fikri mülkiyet ve telif hakları incelemesi düzeyindedir. Film veya tanıtım materyalleri hakkında yürürlükte herhangi bir yasaklama veya yayın durdurma kararı mevcut değildir. Dijital Sanatlar olarak, Zeki Müren’in sanat mirasına duyduğumuz saygı çerçevesinde tüm süreci yasal mevzuata uygun şekilde yürütüyoruz” açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Zeki Müren’in hayatını konu alan film projesiyle ilgili olarak, sanatçının yasal mirasçıları Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı, tanıtım filminin izinsiz gösterildiği gerekçesiyle dava açmıştı. Yapımcı Mustafa Uslu’nun çeşitli festivallerde tanıtım filmini göstermesinin ardından “film yasaklandı” iddiaları gündeme gelmiş, ancak bu iddialar yargı kararlarıyla doğrulanmamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi