3 Yıllık Aşk Evlilikle Taçlandı: Öykü Çelik Evleniyor! Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, üç yıldır birlikte olduğu Alaattin Çakıcı’nın oğlu Ali Çakıcı’dan evlilik teklifi aldı. Sosyal medyada “Sonraki bölüm” notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Son Güncelleme:
3 Yıllık Aşk Evlilikle Taçlandı: Öykü Çelik Evleniyor! Sevgilisi Bakın Kim Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Öykü Çelik, bu kez özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Alaattin Çakıcı’nın oğlu Ali Çakıcı’dan evlilik teklifi aldı.

“SONRAKİ BÖLÜM” NOTUYLA PAYLAŞTI

3 Yıllık Aşk Evlilikle Taçlandı: Öykü Çelik Evleniyor! Sevgilisi Bakın Kim Çıktı - Resim : 1
Öykü Çelik, uzun süredir birlikte olduğu Alaattin Çakıcı’nın oğlu Ali Çakıcı’dan evlilik teklifi aldı.

Yeşil Deniz, Poyraz Karayel, Savaşçı, Şevkat Yerimdar ve Benim Hayatım gibi dizilerde rol alan Öykü Çelik, geçtiğimiz akşam sevgilisi Ali Çakıcı’nın evlenme teklifine “Evet” yanıtını verdi. Romantik teklifi kabul eden oyuncu, mutlu anlarını sosyal medya hesabından “Sonraki bölüm” notuyla paylaşarak duyurdu.

ÜÇ YILLIK AŞK EVLİLİKLE TAÇLANDI

Ünlü oyuncu, üç yıl önce başlayan ilişkisini ilk kez sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla açıklamıştı. Çiftin uzun süredir birlikte olduğu bilinirken, evlilik kararının hayranlarından büyük ilgi gördüğü belirtildi.

3 Yıllık Aşk Evlilikle Taçlandı: Öykü Çelik Evleniyor! Sevgilisi Bakın Kim Çıktı - Resim : 2
Öykü Çelik ve Ali Çakıcı

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987, İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenörüdür.

Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 'Selena' adlı dizide 'Eda' rolüyle yaşadı. Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır. 2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlenip boşandı. Öykü Çelik 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.

Hazar Ergüçlü’den Cesur Paylaşım! Leopar Desenli Süper Mini Tarzı Sosyal Medyayı SalladıHazar Ergüçlü’den Cesur Paylaşım! Leopar Desenli Süper Mini Tarzı Sosyal Medyayı SalladıMagazin

Bahar'da İhanet Krizi! Seren Aldatan Kocasını İfşa Etti! 'Metres' Sahnesi Olay OlduBahar'da İhanet Krizi! Seren Aldatan Kocasını İfşa Etti! 'Metres' Sahnesi Olay OlduMagazin

Güller ve Günahlar’ın Zeynep’i Cemre Baysel’in Mini Tarzı Sosyal Medyayı Salladı! Eleştiriler Peş Peşe GeldiGüller ve Günahlar’ın Zeynep’i Cemre Baysel’in Mini Tarzı Sosyal Medyayı Salladı! Eleştiriler Peş Peşe GeldiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Ünlü Piyanist Fazıl Say Üçüncü Kez Nikah Masasına Oturmaya Hazırlanıyor! Geri Sayım Başladı Fazıl Say'dan 'Üçüncü Bahar' Sürprizi
Daha Fazla Dayanamadı Canlı Yayında Patladı! Nihat Kahveci Milli Yıldıza Ateş Püskürdü: Bu Kabul Edilemez Galibiyet Sonrası Milli Yıldıza Ateş Püskürdü
Dünya Starı Paris Hilton'un Takip Ettiği Türk Şarkıcı Herkesi Şoke Etti! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor Dünya Starının Takip Ettiği Türk Şarkıcı Herkesi Şoke Etti! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor
Sadettin Saran Mourinho’yu Fena Bombaladı! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar: Gerçekten Olacak İş Değil! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar!
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor Serveti Sınır Tanımıyor! Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim' Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Netanyahu Yine Tehdit Etti: 'Hamas Bunu Kabul Etmezse Kıyamet Kopacak' Netanyahu Yine Tehdit Etti
Dev Şirket Patronları da İtiraf Etti: ‘Bizi Büyük Bir Felaket Bekliyor’ Dev Şirket Patronları da İtiraf Etti: ‘Bizi Büyük Bir Felaket Bekliyor’