3 Yıllık Aşk Evlilikle Taçlandı: Öykü Çelik Evleniyor! Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Öykü Çelik, bu kez özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Alaattin Çakıcı’nın oğlu Ali Çakıcı’dan evlilik teklifi aldı.

“SONRAKİ BÖLÜM” NOTUYLA PAYLAŞTI

Öykü Çelik, uzun süredir birlikte olduğu Alaattin Çakıcı’nın oğlu Ali Çakıcı’dan evlilik teklifi aldı.

Yeşil Deniz, Poyraz Karayel, Savaşçı, Şevkat Yerimdar ve Benim Hayatım gibi dizilerde rol alan Öykü Çelik, geçtiğimiz akşam sevgilisi Ali Çakıcı’nın evlenme teklifine “Evet” yanıtını verdi. Romantik teklifi kabul eden oyuncu, mutlu anlarını sosyal medya hesabından “Sonraki bölüm” notuyla paylaşarak duyurdu.

ÜÇ YILLIK AŞK EVLİLİKLE TAÇLANDI

Ünlü oyuncu, üç yıl önce başlayan ilişkisini ilk kez sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla açıklamıştı. Çiftin uzun süredir birlikte olduğu bilinirken, evlilik kararının hayranlarından büyük ilgi gördüğü belirtildi.

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987, İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenörüdür.

Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 'Selena' adlı dizide 'Eda' rolüyle yaşadı. Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır. 2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlenip boşandı. Öykü Çelik 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.

Kaynak: Haber Merkezi