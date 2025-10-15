Hazar Ergüçlü’den Cesur Paylaşım! Leopar Desenli Süper Mini Tarzı Sosyal Medyayı Salladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İnci Taneleri dizisiyle yeniden ekrana dönmeye hazırlanan Hazar Ergüçlü, son paylaşımlarıyla sosyal medyada adından söz ettirdi. Modası asla geçmeyen leopar deseni tercih eden ünlü oyuncu, cesur tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

LEOPAR DESENLİ MİNİ ELBİSESİYLE BEĞENİ TOPLADI

Hem oyunculuğuyla hem de tarzıyla dikkat çeken Hazar Ergüçlü, Instagram hesabından paylaştığı süper mini leopar elbisesiyle gündeme geldi. Oyuncuya, hayranlarından “Ne giyse yakışıyor” ve “Tarzının hakkını veriyor” gibi övgü dolu yorumlar geldi.

Hazar Ergüçlü, leopar desenli süper mini elbisesiyle takipçilerinden tam not aldı.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı Hazar Ergüçlü’nün de başrol oynadığı İnci Taneleri dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Dizi, geçtiğimiz sezon Hazar Ergüçlü’nün “pavyon dansı” sahnesiyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Yeni sezon çekimlerinin Ocak 2026’da başlaması, dizinin ise Şubat 2026’da ekrana dönmesi bekleniyor. Ancak yapımcı BKM tarafından henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

