Bahar'da İhanet Krizi! Seren Aldatan Kocasını İfşa Etti! 'Metres' Sahnesi Olay Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Demet Evgar’ın başrolünde yer aldığı Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın? dizisinin son bölümü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Seren karakterinin kocasını herkese ifşa ettiği sahne, izleyiciler tarafından “unutulmaz an” olarak yorumlandı.

SEREN’İN İFŞA SAHNESİ OLAY OLDU

Seren, eşi Uras’ın Maral’la öpüştüğünü öğrendikten sonra geri adım atmadı ve yaşadığı ihaneti herkese duyurdu.

Yeni sezonda kadrosuna Hayal Köseoğlu’nun da katıldığı Bahar dizisi, son bölümüyle adeta gündeme damga vurdu. Seren, eşi Uras’ın Maral’la öpüştüğünü öğrendikten sonra geri adım atmadı ve yaşadığı ihaneti herkese duyurdu. Hastanede doktor ve hemşirelerin önünde yaptığı konuşma, bölüme damga vurdu. Seren’in sözleri kısa sürede X (Twitter) platformunda gündem olurken, kullanıcılar sahneyi defalarca paylaştı.

"SUÇLU KOCAM VE METRESİ"

Bahar'ın Seren'i herkesin içinde yaptığı konuşma geceye damga vurdu.

Seren sahnede, "Bunu yapmazsam kendimi asla affetmem anne! Bunu söylemek çok zor bize öğretilen susmamız hatta utanmamız! Ama burada utanılacak kişi ben değilim. Biz utandıkça bunlar yapmaya devam edecekler. Kuytuda aldatmayı bilen meydanda mertliği öğrensin. Ben aldatıldım bunu utanarak söylemiyorum. Burada benim bir suçum yok. Burada suçlu ve kabahatli kocam ve onun metresi... Başım dik anlım ak öyle olmayanlar düşünsün." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Seren’in bu cesur çıkışı izleyicilerden tam not aldı. Sosyal medyada “Her aldatılan kadının yapması gereken buydu”, “Bu sahneye alkış”, “Gerçek bir intikam sahnesi” gibi binlerce yorum yapıldı.

Dizinin yeni sezonunda olayların giderek daha da karmaşık hale gelmesi beklenirken, Seren karakteri, haftanın en çok konuşulan televizyon sahnelerinden biri haline geldi.

Kaynak: Haber Merkezi