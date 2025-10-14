Acun Ilıcalı’dan Derin Talu Hamlesi: Ünlü İsim Survivor 2026’da mı Yarışacak?

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Acun Ilıcalı’nın, son dönemde adından sıkça söz ettiren Talu’ya Survivor 2026 kadrosunda yer alması için teklif götürdüğü ve genç ismin yarışmada yer alacağı öne sürüldü.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026 sezonu için hazırlıklar başladı. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Bayhan’ın yarışmada yer alacağını açıklamıştı. Kadroya dair iddialar artarken, gündeme bu kez Derin Talu ismi geldi.

"ACUN ILICALI TEKLİF GÖTÜRDÜ" İDDİASI

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Acun Ilıcalı, Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu’ya Survivor için teklif götürdü. “Survivor Bilgi” adlı X hesabı da Talu’nun kadroda olduğunu öne sürdü. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Derin Talu’nun Survivor 2026 kadrosuna katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı'nın, Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu’ya Survivor için teklif götürdüğü iddia edildi.

"SPORA SURVIVOR İÇİN BAŞLADI" İDDİALARI

Sosyal medya kullanıcıları, Derin Talu’nun son dönemde paylaştığı spor videolarını Survivor hazırlığı olarak yorumladı. Ancak genç isim daha önce yaptığı bir açıklamada, kilo aldığını fark ettiği için spora başladığını söylemişti.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA ADI GEÇMİŞTİ

Derin Talu, geçtiğimiz haftalarda birçok ünlü ismin adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasında da yer almıştı. Dilan Polat, İrem Derici, Hadise ve Demet Evgar gibi isimlerle birlikte kan örneği veren Talu, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

