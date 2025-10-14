ATV'nin İddialı Dizisi Kuruluş Orhan’ın Yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun Bölüm Başı Ücreti Dudak Uçuklattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ATV ekranlarında yıllardır büyük ilgiyle izlenen Kuruluş Osman dizisi, yeni sezonuyla yerini devam projesi Kuruluş Orhan’a bırakıyor. Dizide Orhan Bey karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, projenin en çok konuşulan ismi oldu.

MERT YAZICIOĞLU’NUN KAZANCI GÜNDEM OLDU

Orhan Bey karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun kazancı dudak uçuklattı.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında Mert Yazıcıoğlu’nun bölüm başına 3 milyon TL kazanacağını açıkladı. Üstündağ, “Buradan 3 alacaksın ama bundan sonra Burak Özçivit gibi Ortadoğu’da reklam pastasında da yerini alabilirsin” sözleriyle oyuncunun kazancının sadece başlangıç olduğunu belirtti.

İLK TEKLİF KIVANÇ TATLITUĞ’A GİTMİŞ

Üstündağ ayrıca, yapımcı ekibin Orhan Bey rolü için ilk olarak Kıvanç Tatlıtuğ’a teklif götürdüğünü, ancak anlaşmanın sağlanamadığını öne sürdü.

BURAK ÖZÇİVİT’İN AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Dizinin önceki başrol oyuncusu Burak Özçivit, Kuruluş Osman’ın yeni sezonu için bölüm başına 4 milyon TL talep etmişti. Yapımcı tarafından bu teklifin kabul edilmemesi üzerine Özçivit diziden ayrılma kararı almıştı.

