ATV'nin İddialı Dizisi Kuruluş Orhan’ın Yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun Bölüm Başı Ücreti Dudak Uçuklattı

Kuruluş Osman dizisinin devamı niteliğindeki Kuruluş Orhan dizisinde başrolü üstlenecek olan Mert Yazıcıoğlu’nun alacağı ücret gündeme bomba gibi düştü. Genç oyuncunun bölüm başına kazanacağı rakam dudak uçuklattı.

Son Güncelleme:
ATV'nin İddialı Dizisi Kuruluş Orhan’ın Yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun Bölüm Başı Ücreti Dudak Uçuklattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ATV ekranlarında yıllardır büyük ilgiyle izlenen Kuruluş Osman dizisi, yeni sezonuyla yerini devam projesi Kuruluş Orhan’a bırakıyor. Dizide Orhan Bey karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, projenin en çok konuşulan ismi oldu.

MERT YAZICIOĞLU’NUN KAZANCI GÜNDEM OLDU

ATV'nin İddialı Dizisi Kuruluş Orhan’ın Yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun Bölüm Başı Ücreti Dudak Uçuklattı - Resim : 1
Orhan Bey karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun kazancı dudak uçuklattı.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında Mert Yazıcıoğlu’nun bölüm başına 3 milyon TL kazanacağını açıkladı. Üstündağ, “Buradan 3 alacaksın ama bundan sonra Burak Özçivit gibi Ortadoğu’da reklam pastasında da yerini alabilirsin” sözleriyle oyuncunun kazancının sadece başlangıç olduğunu belirtti.

İLK TEKLİF KIVANÇ TATLITUĞ’A GİTMİŞ

Üstündağ ayrıca, yapımcı ekibin Orhan Bey rolü için ilk olarak Kıvanç Tatlıtuğ’a teklif götürdüğünü, ancak anlaşmanın sağlanamadığını öne sürdü.

ATV'nin İddialı Dizisi Kuruluş Orhan’ın Yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun Bölüm Başı Ücreti Dudak Uçuklattı - Resim : 2
Dizinin önceki başrol oyuncusu Burak Özçivit, Kuruluş Osman’ın yeni sezonu için bölüm başına 4 milyon TL talep etmişti.

BURAK ÖZÇİVİT’İN AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Dizinin önceki başrol oyuncusu Burak Özçivit, Kuruluş Osman’ın yeni sezonu için bölüm başına 4 milyon TL talep etmişti. Yapımcı tarafından bu teklifin kabul edilmemesi üzerine Özçivit diziden ayrılma kararı almıştı.

Acun Ilıcalı’dan Derin Talu Hamlesi: Ünlü İsim Survivor 2026’da mı Yarışacak?Acun Ilıcalı’dan Derin Talu Hamlesi: Ünlü İsim Survivor 2026’da mı Yarışacak?Magazin
Fenomen Dizide Beklenmedik Ayrılık! Ünlü Oyuncu Diziye Veda EdiyorFenomen Dizide Beklenmedik Ayrılık! Ünlü Oyuncu Diziye Veda EdiyorMagazin
Vasiyetini Açıklamıştı... Zerrin Özer Hastaneden Paylaştı! Sevenlerini Üzen HaberVasiyetini Açıklamıştı... Zerrin Özer Hastaneden Paylaştı! Sevenlerini Üzen HaberMagazin

Kaynak: Gel Konuşalım

Etiketler
Mert Yazıcıoğlu Kuruluş Osman
Son Güncelleme:
'Tablet Reis' Olarak Tanınan Fenomen Onurcan Güzel'den Yürek Sızlatan İtiraf: 'Bana Çirkin Dediniz, Ameliyat Oldum' 'Tablet Reis'ten Yürek Sızlatan İtiraf
Acun Ilıcalı’dan Derin Talu Hamlesi: Ünlü İsim Survivor 2026’da mı Yarışacak? Acun Ilıcalı’dan Flaş Hamle! Survivor’a mı Katılacak?
Tedesco Sadettin Saran’a ‘Alın’ Talimatını Verdi! 22 Milyon Euroluk Yıldız Orta Saha Fenerbahçe’ye İmzayı Atıyor: İşte Geliş Tarihi Tedesco, 22 Milyon Euroluk Yıldızı Getiriyor
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Sadettin Saran Okları Onlara Çevirdi: Takıma Veda Ediyorlar Fenerbahçe'de Yaprak Dökümü! Ayrılık Sırası Onlarda
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor
İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İçin Karar İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye
Adli Tıp 'Kati' Raporu Çıktı: Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerine Tepkiler Peş Peşe Geldi ‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerin
Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı