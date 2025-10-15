Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek Senaryoyu Yine Ağzından Kaçırdı! Hangi Sırrı Ortaya Çıkaracak?

Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti’nde daha önce Nursema-İlhami- Firaz üçgenindeki aşka dair senaryoyu ifşalaması ile gündem olan dizinin Nilay’ı Feyza Civelek bir kez daha senaryoyu ifşaladı.

Yeni sezonuna bol kaosla başlayan Kızılcık Şerbeti’nde yangın sahnesi sonrasında tüm dengeler değişmiş, yeni sezonda oyuncuların canlandırdıkları karakterlerin dönüşümleri büyük dikkat çekmişti.

YİNE İFŞALADI

Dizide Nilay karakterine hayat veren ünlü oyuncu Feyza Civelek, magazin gündeminden yine düşmedi. Sık sık açıklamaları ve paylaşımları ile adından söz ettiren Civelek, yine senaryo ifşaladı.

Feyza Civelek yine senaryo ifşaladı.

NİLAY KİMLERİ GÖRECEK?

Bir etkinlikte konuşmada yapan ünlü oyuncu yakın bölümlerde Nilay’ın aşklarını gizleyen karakterleri göreceğini açıkladı.

Daha önce senaryo detaylarını önceden paylaşarak gündem olan oyuncu, bu açıklaması ile yeniden gündem oldu.

Daha önce de sosyal medya paylaşımı ile Nursema- Firaz aşkını ifşalamıştı

RTÜK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Kızılcık Şerbeti’nin 4. sezonunda Doğa ve Firaz karakterleri arasındaki yakınlaşma RTÜK ve izleyici tarafından tepki görünce senaryo son anda revize edilmişti. Bu değişiklik sonrasında reytinglerde düşüş yaşanmıştı.

Haftanın en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kızılcık Şerbeti, TOTAL reyting sıralamasında tahtı 20 yıllık fenomen dizi Arka Sokaklar’a kaptırmıştı.

