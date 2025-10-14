Cannes’a Damga Vuran Türk Oyuncular! Eşref Rüya’nın Eşref ve Rüya’sı Rüzgar Gibi Esti
Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya’nın oyuncuları Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy, Cannes’a damga vurdu. Ünlü oyuncuların birbirinden özel pozları ve Eşref Tek’in arabası ‘Fıstık’ görenleri hayran bıraktı.
Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya’nın başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy, MIPCOM 2025 Fuarı kapsamında Cannes’da boy gösterdi. Dünya basını ve hayranlarının karşısına çıkan ünlü oyuncular büyük bir ilgi ile karşılandı.
ÇAĞATAY ULUSOY CANNES'DA
Cannes’ta fırtına estiren Eşref Rüya dizisinin Eşref ve Rüya’sı birbirinden güzel pozlara imza attı. Canlandırdığı karakter kısa sürede sosyal medyada fenomen haline gelen oyuncu Çağatay Ulusoy ilk defa Cannes’a geldiğini belirterek “Dizilerimizin yurt dışına satışı önemli ama ben biraz daha duygusal bakıyorum. Bu sadece bir dizi satışı değil, bir kültür tanıtımı, bir insan tanıtımı” yorumunu yaptı.
Demet Özdemir ise yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyleyerek “Burada nefes almak, başka insanlarla tanışmak ve onlara dizimizi anlatmak benim için çok kıymetli” dedi.
Öte yandan dizide Eşref Tek’in ünlenen arabası da Cannes’a boy gösterdi. Çok sayıda hayranı arabanın ve oyuncuların fotoğraflarını çekti.
Çağatay Ulusoy dizinin sezon finali yapmasının ardından kısa bir tatile çıkmış, imajında da değişikliğe giderek bıyık bırakmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi