Çağatay Ulusoy Yeni İmajıyla Olay Oldu! Sosyal Medya İkiye Bölündü

Eşref Rüya dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyayı ikiye böldü..

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Çağatay Ulusoy Yeni İmajıyla Olay Oldu! Sosyal Medya İkiye Bölündü
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisiyle televizyona geri dönen Çağatay Ulusoy, hem başarılı oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kendisi gibi oyuncu olan ve dizi setinde tanıştığı Aslıhan Malbora ile aşkından adından söz ettiren ünlü oyuncu, sosyal medyada çok aktif olmasa da gündemdeki yerini koruyor.

Çağatay Ulusoy Yeni İmajıyla Olay Oldu! Sosyal Medya İkiye Bölündü - Resim : 1

YENİ TARZIYLA GÜNDEM OLDU

Eşref Rüya dizisinin sezon finali yapmasının ardından kısa bir tatile çıkan Ulusoy, bu süreçte imajında da değişikliğe gitti. Yeni görünümünde bıyık bırakan yakışıklı oyuncu, bu tarzıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çağatay Ulusoy Yeni İmajıyla Olay Oldu! Sosyal Medya İkiye Bölündü - Resim : 2

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Tarzını yenileyen Çağatay Ulusoy’un son hali, sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça beğenildi. Daha önce saçlarını uzatan oyuncu, bu kez bıyıklı haliyle gündeme oturdu. Birçok kullanıcı Ulusoy'un yeni tarzını beğenirken, birçok kullanıcı da beğenmedi.

Ünlü oyuncuya ‘Her türlü çok yakışıklı’ , ‘Bir halin çirkin olsun’ 'Bu ne biçim Çağatay Ulusoy' , 'Emekli Türkçe öğretmenine dönmüş' gibi yorumlar yapıldı.

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