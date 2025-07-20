Ayşe Barım’a Büyük Şok! ID İletişim’de Yaprak Dökümü! 3 Ayrılık İddiası Birden… Ünlüler Rota mı Değiştiriyor?

Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan ünlü menajer Ayşe Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim Menajerlik Şirketi’nden 3 ünlü ismin daha ayrıldıkları iddiası ortalığı karıştırdı. Ayşe Barım’a destek veren oyuncular Bergüzar Korel, Fahriye Evcen ve Pınar Deniz'in ayrılık iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Esma Karayel Esma Karayel
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Ayşe Barım’a Büyük Şok! ID İletişim’de Yaprak Dökümü! 3 Ayrılık İddiası Birden… Ünlüler Rota mı Değiştiriyor?
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Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim ajansı, son günlerde oyuncu kadrosunda yaşanan değişikliklerle gündeme gelirken, son iddia büyük dikkat çekti.

Ayşe Barım’a Büyük Şok! ID İletişim’de Yaprak Dökümü! 3 Ayrılık İddiası Birden… Ünlüler Rota mı Değiştiriyor? - Resim : 1

ID İLETİŞİM'DE KRİZ SİNYALİ

Ajansın internet sitesinde Hazal Kaya ve Ali Atay’ın bilgilerinin kaldırılmasının ardından, yeni ayrılık iddialarını güçlendiren bir iddia daha ortaya atıldı.

Ünlü oyuncular Pınar Deniz, Fahriye Evcen ve Bergüzar Korel’in de sosyal medya profillerinden ID İletişim etiketini kaldırdıkları öne sürüldü.

Ayşe Barım’a Büyük Şok! ID İletişim’de Yaprak Dökümü! 3 Ayrılık İddiası Birden… Ünlüler Rota mı Değiştiriyor? - Resim : 2

3 İSİM DAHA AYRILDI İDDİASI

Özellikle daha önce Barım’a destek paylaşımlarında bulunan Pınar Deniz'in bu hamlesi, sosyal medyada “kopuş” olarak yorumlandı. Ancak üç ismin halen ajansın sosyal medya hesabını takip ediyor olması, net bir ayrılığın gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda soru işaretleri yarattı. Ünlü isimlerden ise konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

Ayşe Barım’a Büyük Şok! ID İletişim’de Yaprak Dökümü! 3 Ayrılık İddiası Birden… Ünlüler Rota mı Değiştiriyor? - Resim : 3

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Gezi Parkı soruşturmasında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım'' suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istenen menajer Ayşe Barım, ilk kez 7 Temmuz’da hakim karşısına çıkmıştı.

Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Birce Akalay, Halit Ergenç, Hakan Kurtaş, Zerrin Tekindor, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi birçok oyuncu İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne Ayşe Barım’a destek vermek için gitmişti.

TAHLİYE TALEP ETMİŞTİ

Öte yandan, Ayşe Barım’ın sağlık durumuyla ilgili yapılan tahliye talebi, Adli Tıp Kurumu’na sevk kararına yol açmıştı. Barım, ilk duruşmalarda kalp ve beyin rahatsızlıklarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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