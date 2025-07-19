Can Yaman’ın Sevgilisinden Korkunç İtiraf! Kanlar İçinde Fotoğraflarını Paylaştı, Ortalık Karıştı

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'El Turco' dizisiyle uluslararası arenada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, kısa süre önce yeni ilişkisi gündem olmuştu. Can Yaman, yeni sevgilisi DJ Sara Bluma ile ilk kez kırmızı halıda görüntülenmişti.

Herkesin konuştuğu romantik görüntülerin ardından Can Yaman’ın sevgilisi Sara Bluma’dan çarpıcı bir itiraf geldi. "Stefano Papa" isimli bir erkekle evli olduğu, çocukları bulunduğu öne sürülen Bluma, sonunda suskunluğunu bozdu.

ÇOCUK İDDİALARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Sara Bluma, hakkındaki evlilik söylentilerini yalanladı. "Yasal olarak hiçbir zaman evlenmedim" diyen Bluma, çocuk sahibi olduğu eski partneriyle geçmişte bir ilişki yaşadığını ancak bu ilişkinin Can Yaman’la tanışmadan çok önce sona erdiğini vurguladı.

'ŞİDDET GÖRDÜM'

Bluma, açıklamasında yalnızca evlilik iddialarına değil, geçmişte yaşadığı travmalara da değindi. Eski partneri tarafından uzun süre şiddet gördüğünü ifade eden DJ, hem fiziksel hem de duygusal olarak zarar gördüğünü anlattı. Çocuğunun yararı için karşı tarafla dengeli bir iletişim kurmaya çalıştığını ancak bu çabanın sonuçsuz kaldığını da sözlerine ekledi.

'ARTIK SUSMAYACAĞIM'

Bluma, oğlunu görme çabalarının engellendiğini ve bu konuda yasal yollara başvurduğunu belirtti. “Kadına yönelik şiddete ve istismara karşı sessiz kalmak istemiyorum” diyerek yaşadıklarını paylaşan Bluma, destek mesajları gönderen herkese teşekkür etti.

CAN YAMAN’DAN DUYGUSAL DESTEK

Sara Bluma’nın açıklamalarına ilk destek sevgilisi Can Yaman’dan geldi. Sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaşan oyuncu, “Seni seviyorum ve her koşulda yanında olacağım” ifadeleriyle Bluma’ya desteğini gösterdi.