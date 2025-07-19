Can Yaman’ın Sevgilisinden Korkunç İtiraf! Kanlar İçinde Fotoğraflarını Paylaştı, Ortalık Karıştı

Kısa süre önce kırmızı halıda el ele poz vererek yeni aşkını duyuran ünlü oyuncu Can Yaman’ın sevgilisi DJ Sara Bluma’nın şiddet itirafı sosyal medyayı karıştırdı. Kanlar içinde fotoğraflarını paylaşarak, duyurdu.

Esma Karayel Esma Karayel
Can Yaman’ın Sevgilisinden Korkunç İtiraf! Kanlar İçinde Fotoğraflarını Paylaştı, Ortalık Karıştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'El Turco' dizisiyle uluslararası arenada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, kısa süre önce yeni ilişkisi gündem olmuştu. Can Yaman, yeni sevgilisi DJ Sara Bluma ile ilk kez kırmızı halıda görüntülenmişti.

Can Yaman’ın Sevgilisinden Korkunç İtiraf! Kanlar İçinde Fotoğraflarını Paylaştı, Ortalık Karıştı - Resim : 1

Herkesin konuştuğu romantik görüntülerin ardından Can Yaman’ın sevgilisi Sara Bluma’dan çarpıcı bir itiraf geldi. "Stefano Papa" isimli bir erkekle evli olduğu, çocukları bulunduğu öne sürülen Bluma, sonunda suskunluğunu bozdu.

Can Yaman’ın Sevgilisinden Korkunç İtiraf! Kanlar İçinde Fotoğraflarını Paylaştı, Ortalık Karıştı - Resim : 2

ÇOCUK İDDİALARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Sara Bluma, hakkındaki evlilik söylentilerini yalanladı. "Yasal olarak hiçbir zaman evlenmedim" diyen Bluma, çocuk sahibi olduğu eski partneriyle geçmişte bir ilişki yaşadığını ancak bu ilişkinin Can Yaman’la tanışmadan çok önce sona erdiğini vurguladı.

'ŞİDDET GÖRDÜM'

Bluma, açıklamasında yalnızca evlilik iddialarına değil, geçmişte yaşadığı travmalara da değindi. Eski partneri tarafından uzun süre şiddet gördüğünü ifade eden DJ, hem fiziksel hem de duygusal olarak zarar gördüğünü anlattı. Çocuğunun yararı için karşı tarafla dengeli bir iletişim kurmaya çalıştığını ancak bu çabanın sonuçsuz kaldığını da sözlerine ekledi.

'ARTIK SUSMAYACAĞIM'

Bluma, oğlunu görme çabalarının engellendiğini ve bu konuda yasal yollara başvurduğunu belirtti. “Kadına yönelik şiddete ve istismara karşı sessiz kalmak istemiyorum” diyerek yaşadıklarını paylaşan Bluma, destek mesajları gönderen herkese teşekkür etti.

Can Yaman’ın Sevgilisinden Korkunç İtiraf! Kanlar İçinde Fotoğraflarını Paylaştı, Ortalık Karıştı - Resim : 3

CAN YAMAN’DAN DUYGUSAL DESTEK

Sara Bluma’nın açıklamalarına ilk destek sevgilisi Can Yaman’dan geldi. Sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaşan oyuncu, “Seni seviyorum ve her koşulda yanında olacağım” ifadeleriyle Bluma’ya desteğini gösterdi.

Ünlü Oyuncu Can Yaman ve Yeni Aşkı İlk Kez El Ele! Kırmızı Halıdaki Koltuk Pozu Sosyal Medyaya Damga VurduÜnlü Oyuncu Can Yaman ve Yeni Aşkı İlk Kez El Ele! Kırmızı Halıdaki Koltuk Pozu Sosyal Medyaya Damga VurduMagazin

Çamaşır Makineniz Sinyal Veriyor Olabilir: Uzmanlardan 'Sağlığınızı Tehdit Ediyor' Uyarısı Çamaşır Makineniz Sinyal Veriyor Olabilir: Uzmanlardan 'Sağlığınızı Tehdit Ediyor' Uyarısı
Dünyanın Konuştuğu Yasak Aşk Skandalının Başrolü Olan CEO Sessizliğini Bozdu... 'Özel Hayatım İfşa Edildi' Dünyanın Konuştuğu Yasak Aşk Skandalının Başrolü Olan CEO Sessizliğini Bozdu
Herkes Her Sabah Gözünü Açar Açmaz Bunu Yapıyor Ama Kalbi Öldürüyor! Uzmanlardan Kritik Uyarı Herkes Her Sabah Gözünü Açar Açmaz Bunu Yapıyor Ama Kalbi Öldürüyor! Uzmanlardan Kritik Uyarı
Petek Dinçöz'ün Annesi Gençleştirme Ameliyatı Oldu, Değişimiyle Herkesi Şoke Etti: 'Annesi Gitmiş, Ablası Gelmiş' Petek Dinçöz'ün Annesinin Değişimi Şoke Etti
ÇOK OKUNANLAR
Ev Sahipleri Diken Üstünde: Tapu, Harç, Emlak Vergisi… Hepsi Geçersiz Sayılacak Ev Sahipleri Diken Üstünde: Tapu, Harç, Emlak Vergisi… Hepsi Geçersiz Sayılacak
Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Çok Kuvvetli Geliyor... Sağanak ve Fırtına Vuracak Meteoroloji'den Çifte Uyarı! O İllerde Yaşayanlar Dikkat
YKS Sonuçları Açıklandı YKS Sonuçları Açıklandı
Üniversite Öğrencilerinin Yurt Krizi Bitiyor! Bakanlık Düğmeye Bastı: Ev Tipi Devlet Konutları Geliyor Üniversite Öğrencilerinin Yurt Krizi Bitiyor! Ev Tipi Devlet Konutları Geliyor
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Maaşları Kesilecek mi? O Tarihten Sonra Sigortası Olanlar Dikkat! O Tarihten Sonra Sigortası Olanlar Dikkat!