Nazan Öncel Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı, Sevenlerinden Dua İstedi: İşte İlk Mesajı...

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"Beni Hatırla", "Gidelim Buralardan" ve "Sokak Kızı" gibi şarkılarıyla birçok kuşağı etkileyen ünlü şarkıcı Nazan Öncel, geçtiğimiz mayıs ayında kalbinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle anjiyo olmuş ve kendisine iki stent takılmıştı. Tam toparlanmaya başlayıp yeni şarkısı ‘Vertigo’yu çıkaran usta sanatçı, şarkısının çıktığı gün yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

Sosyal medyada ünlü şarkıcının hayranları endişeye kapıldıklarına dair paylaşımlar yaparken, Nazan Öncel'in basın danışmanı Yağız Yılmaz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Yağız Yılmaz, "Mayıs ayında anjiyo balon yapılarak iki stent takılan Nazan Öncel, sabaha karşı 04:30’da apar topar tekrar acile kaldırıldı. Yüksek nabız ve yüksek tansiyon bir stentle daha kontrol altına alınırken, sağlık durumu stabil hale getirilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

'BU KALP NE İSTEDİYSE YAPTIM'

Yağız Yılmaz, Nazan Öncel'den de hayranları için bir mesajı aktardı. Yılmaz, sanatçının "Ben bu kalp için daha ne yapayım?" diye isyan ettiğini yazdı. "Ne istediyse yaptım; ‘yürü’ dedi yürüdüm, ‘diyet’ yap dedi yaptım, ‘bol su iç’ dedi içtim, ‘stent’ dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki hadi dua edin" sözleriyle kendisini sevenlerden dua istediğini ifade etti.

Nazan Öncel'in mesajı sonrası hayranları sosyal medya üzerinden sanatçı için geçmiş olsun dileklerini iletti. Hayranlar, Öncel'in bunu da atlatacağına ve yeni şarkısını seslendireceğine dair inançlarını dile getirerek kendisi için dua ettiklerini belirtti.