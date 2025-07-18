Melek Mosso'nun Yardım Çığlığı! '3 Gündür Kayıp'

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YouTube'da yayınladığı cover çalışmalarıyla büyük şöhrete kavuşan, son dönemin en popüler şarkıcılarından Melek Mosso, bir süredir özel hayatında yaşananlarla magazin gündeminden düşmüyor. Bir klibinde oynadıktan sonra aşk yaşamaya başladığı model Serkan Sağdıç ile 2023 yılında dünyaevine giren Melek Mosso'nun boşanacağı haberleri uzun süre konuşulmuştu.

Birbirlerini sosyal medyadan takipten çıkıp birlikte yer aldıkları fotoğrafları silen ikili, bir süre sonra ise aralarındaki sorunları halletmişti. Beraber tatile çıkan ünlü çift, ayrılık kararından geri adım atarak ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmeye başlamıştı.

'GÖREN BİLDİRSİN'

Ünlü şarkıcı eşiyle yeniden aşk tazelerken, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla ise hayranlarını üzdü. Melek Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kedisi Jülide'nin üç gündür kayıp olduğunu duyurdu. Takipçilerinden yardım isteyen ünlü isim, kayıp kedisinin fotoğraflarını da paylaştı.

Sosyal medya hesabından "Arkadaşlar kedim Jülide, 3 gündür kayıp. Göksu'da gören olursa bana ya da güvenliğe bildirsin" notuyla yaptığı paylaşım ile Melek Mosso, kedisini bulabilmek adına takipçlerinin yardımını istedi.