Dünyanın Konuştuğu Yasak Aşk Skandalının Başrolü Olan CEO Sessizliğini Bozdu... 'Özel Hayatım İfşa Edildi'

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Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Coldplay'in, ABD'nin Boston kentinde verdiği konser iki gündür dünya gündeminden düşmüyor. Ancak bunun nedeni grubun başarılı performansı değil, konserde patlayan bir yasak aşk skandalı... Konserde birbirine sarılmış bir çifte odaklanan ve onları stadyumun dev ekranına yansıtan kamera, sosyal medyada günlerce viral olacak bir skandalı gün yüzüne çıkardı.

Görüntülenen ikilinin, Astronomer CEO'su Andy Byron ve şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot olduğu ortaya çıktı. Ekranda kendilerini sarılmış halde görünce panikleyip saklanmaya çalışan ikilinin, farklı insanlarla evli olduğu öğrenildi. Byron’un bu görüntüleri sonrası eşi Megan Kerrigan Byron, önce sosyal medya hesabından soyadını sildi, ardından Facebook hesabını tamamen sildi.

İŞTEN ÇIKARILAN CEO'DAN AÇIKLAMA

Durum sonrası Astronomer şirketi, CEO hakkında soruşturma başlattığını ve ikisinin de işten çıkarıldığını duyururken, iki çocuk babası Andy Byron da konuyla ilgili sessizliğini bozarak bir açıklama yayımladı. Ailesinden ve şirketinden özür dileyen Byron, özel hayatlarının bu şekilde ifşa edilmesinin çok rahatsız edici olduğunu vurguladı.

'AİLEMDEN ÖZÜR DİLİYORUM'

Andy Byron'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada "İnternet platformlarında olarak ve hayal kırıklığına sebep olan bu anı kabul ediyorum. Müzik ve neşe dolu bir gece olması gereken gece, çok kişisel bir hatanın kamuya açılmasına yönelik bir sahneye döndü. Eşimden, ailemden ve Astronomer ekibinden içtenlikle özür diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Byron, bir eş, baba ve lider olduğunu vurgulayarak "Bu, olmak istediğim kişi değil ve inşa etmeye yardımcı olduğum şirketi temsil etme şeklim de bu olmamalı. Düşünmek, sorumluluk almak ve bir sonraki adımları hem kişisel hem de profesyonel olarak belirlemek adına çabalıyorum. Bu süreci yürütürken mahremiyet istiyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOK RAHATSIZ EDİCİ'

İnternet tarafından taciz edildiklerine de işaret eden Byron, "Ayrıca özel kalması gereken bir anın iznim olmadan kamuya açık hale gelmesinin ne kadar rahatsız edici olduğunu da belirtmek istiyorum. Sanatçılara ve eğlence dünyasındaki insanlara saygı duyuyorum; ancak hepimizin başkalarının hayatlarını bir gösteriye dönüştürmenin etkileri üzerine daha derin düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Bir arkadaşım bir zamanlar şöyle söylemişti: ‘Işıklar seni eve götürecek, kemiklerini ısıtacak ve seni onarmaya çalışacağım.’" açıklamasını yaptı.