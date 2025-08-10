Eşref Rüya Dizisinin Nisan'ı Demet Özdemir Takipçilerinden Tam Not Aldı: Rekor Üstüne Rekor Yağdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, şu sıralar sezon arasını dinlenerek ve formunu koruyarak geçiriyor. Beslenme düzeni ve spor disiplininden ödün vermeyen Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni karelerle hayranlarının beğenisini topladı.

ETKİLEŞİM REKORU KIRDI

Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, “Doğan güneşimiz”, “Fiziği rüya gibi” ve “Sadelik ile çekiciliğin buluşması” gibi ifadelerle Özdemir’e övgüler yağdırdı.

YENİ SEZON HEYECANLA BEKLENİYOR

Eşref Rüya’nın ikinci sezonu için geri sayım sürerken, dizinin takipçileri Demet Özdemir’i yeniden ekranda görmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Başarılı oyuncu, canlandırdığı şarkıcı Nisan rolüyle kariyerinde önemli bir ivme yakalarken, projede yer almaktan duyduğu mutluluğu her fırsatta dile getiriyor.

Tims&B imzalı yapım, Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Yeni sezonda Özdemir’in nasıl sürprizlerle seyirci karşısına çıkacağı ise merak konusu.