'Tablet Reis' Olarak Tanınan Fenomen Onurcan Güzel'den Yürek Sızlatan İtiraf: 'Bana Çirkin Dediniz, Ameliyat Oldum'

Yıllar önce tablet kutusu açarken çektiği video ile ‘Tablet Reis’ olarak hafızalara kazınan ve kısa sürede fenomen hale gelen Onurcan Güzel, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“BANA SÜREKLİ ÇİRKİN DEDİNİZ”

Kısa süre önce estetik ameliyatını duyuran genç fenomen, ameliyat olma sebebini açıkladı. Bir video çeken fenomen “Bana sürekli çirkin dediniz, yetersiz hissettirdiniz. Ben de insanım, duygularım var. Şimdi istediğiniz bütün kalıplarda bir profil olacak” diyerek takipçilerini eleştirdi.

Kendisine yapılan zorbalıklara isyan etti

3 ESTETİK AMELİYATI DAHA OLACAK

Onurcan Güzel, 3 estetik ameliyatı daha olacağını böyle kendini daha iyi hissedeceğini söyledi.

‘Tablet Reis’ olarak tanınan genç fenomen, kısa süre önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olacağı yönündeki iddialarla gündem olmuştu.

CİNSİYET AMELİYATI AÇIKLAMASI

Güzel ‘Şuna karar verdim, bu benim hayatım. O yüzden de bir ameliyata giriyorum ve istediğim bedene, istediğim ruha kavuşuyorum. Biliyorum, beni destekleyen abim, halam ve sizler varsınız’ açıklamasını yaptığı bir video paylaşmıştı.

Güzel, daha sonra bir operasyon geçirmemişti.

